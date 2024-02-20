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Ефимов: город выставит на торги 2 тысячи объектов недвижимости в 2024 году - РИА Новости, 20.02.2024
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10:05 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/torgi-1928329846.html
Ефимов: город выставит на торги 2 тысячи объектов недвижимости в 2024 году
Ефимов: город выставит на торги 2 тысячи объектов недвижимости в 2024 году - РИА Новости, 20.02.2024
Ефимов: город выставит на торги 2 тысячи объектов недвижимости в 2024 году
Власти Москвы планируют до конца 2024 года выставить на аукционы для покупки и аренды порядка 2 тысяч нежилых помещений, зданий, а также машино-мест, сообщил... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:05
2024-02-20T10:05
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Власти Москвы планируют до конца 2024 года выставить на аукционы для покупки и аренды порядка 2 тысяч нежилых помещений, зданий, а также машино-мест, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Около двух тысяч объектов недвижимости в столице выставят на торги до конца 2024 года. Это здания, нежилые помещения и машино-места, расположенные во всех столичных округах. Объекты будут реализованы в том числе на аукционах без объявления цены, посредством публичного предложения и в рамках различных программ, таких как "1 рубль за квадратный метр в год" и льготная аренда помещений для малого и среднего бизнеса", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что у бизнесменов стабильно пользуется спросом городская недвижимость. В помещениях, которые приобретены предпринимателями, открывают или расширяют бизнес. Это помогает создавать новые рабочие места и развивать инфраструктуру. По его словам, рост числа проданных нежилых помещений помогает обеспечить бизнес имущественным ресурсом. А это способствует в том числе и развитию экономики.Отмечается, что изучить лотовую документацию, подробные характеристики и процедуру городских торгов можно в разделе "Имущество от города" на столичном Инвестпортале. При этом часть объектов доступна онлайн в 3D-формате. Все желающие ознакомиться с подробными сведениями об условиях продажи и участия в торгах по аренде и продаже городского имущества могут это сделать на сайте единой электронной торговой площадки.Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Цифровая экономика".Ранее Ефимов сообщал, что Москва предоставила льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год" детскому саду, который расположен в районе Ивановское.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: город выставит на торги 2 тысячи объектов недвижимости в 2024 году

© Фото пресс-службы КЭПИИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото пресс-службы КЭПИИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Власти Москвы планируют до конца 2024 года выставить на аукционы для покупки и аренды порядка 2 тысяч нежилых помещений, зданий, а также машино-мест, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Около двух тысяч объектов недвижимости в столице выставят на торги до конца 2024 года. Это здания, нежилые помещения и машино-места, расположенные во всех столичных округах. Объекты будут реализованы в том числе на аукционах без объявления цены, посредством публичного предложения и в рамках различных программ, таких как "1 рубль за квадратный метр в год" и льготная аренда помещений для малого и среднего бизнеса", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что у бизнесменов стабильно пользуется спросом городская недвижимость. В помещениях, которые приобретены предпринимателями, открывают или расширяют бизнес. Это помогает создавать новые рабочие места и развивать инфраструктуру. По его словам, рост числа проданных нежилых помещений помогает обеспечить бизнес имущественным ресурсом. А это способствует в том числе и развитию экономики.
Отмечается, что изучить лотовую документацию, подробные характеристики и процедуру городских торгов можно в разделе "Имущество от города" на столичном Инвестпортале. При этом часть объектов доступна онлайн в 3D-формате. Все желающие ознакомиться с подробными сведениями об условиях продажи и участия в торгах по аренде и продаже городского имущества могут это сделать на сайте единой электронной торговой площадки.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Цифровая экономика".
Ранее Ефимов сообщал, что Москва предоставила льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год" детскому саду, который расположен в районе Ивановское.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ефимов: город продал или сдал 2,1 тысячи объектов недвижимости в 2023 году
20 октября 2023, 10:10
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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