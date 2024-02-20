https://ria.ru/20240220/tes-1928479846.html
Шульгинов рассказал о возможном продлении программы модернизации ТЭС
Шульгинов рассказал о возможном продлении программы модернизации ТЭС - РИА Новости, 20.02.2024
Шульгинов рассказал о возможном продлении программы модернизации ТЭС
Минэнерго полагает, что программу модернизации ТЭС можно продлить еще лет на 10 лет, надеется, что решение о продлении будет до конца года, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:44
2024-02-20T14:44
2024-02-20T19:53
выставка-форум "россия"
экономика
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минэнерго полагает, что программу модернизации ТЭС можно продлить еще лет на 10 лет, надеется, что решение о продлении будет до конца года, сообщил журналистам министр энергетики России Николай Шульгинов на пресс-конференции на Дне энергетика на международной выставке-форуме "Россия"."Точно нужно ее продлевать... До конца года мы такое решение примем, я думаю. Срок примерно, я думаю, что лет десять может", – ответил он на вопрос о том, на какой период может быть продлена программа модернизации ТЭС до 2031 года.Программа модернизации тепловых электростанций в РФ была запущена правительством в соответствии с поручением президента РФ. Программа рассчитана на 2022-2031 годы и предполагает обновление 46,5 ГВт генерирующих мощностей. Часть из них - 43 ГВт - должна быть модернизирована в ценовых зонах (Европейская часть РФ и Урал, Сибирь), часть - 3,5 ГВт - в неценовых.Программа реализуется за счет платежей оптовых потребителей энергии, а гарантированная доходность инвесторов составляет 14% годовых от проекта. Но срыв проектов модернизации влечет за собой штрафы для энергокомпаний. Шульгинов в ходе форума уточнил, что их размер может составить "45-30% в зависимости от разных проектов".Также ранее в феврале Минэнерго сообщило, что в министерство обратились энергокомпании с потенциальными отказами от 17 проектов модернизации на более чем 2 ГВт мощности из-за проблем с оборудованием.
https://ria.ru/20240220/energostrategiya-1928521162.html
https://ria.ru/20240127/minenergo-1923856797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Выставка-форум "Россия"
Шульгинов рассказал о возможном продлении программы модернизации ТЭС
Шульгинов: программу модернизации ТЭС можно продлить еще на десять лет
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минэнерго полагает, что программу модернизации ТЭС можно продлить еще лет на 10 лет, надеется, что решение о продлении будет до конца года, сообщил журналистам министр энергетики России Николай Шульгинов на пресс-конференции на Дне энергетика на международной выставке-форуме "Россия".
"Точно нужно ее продлевать... До конца года мы такое решение примем, я думаю. Срок примерно, я думаю, что лет десять может", – ответил он на вопрос о том, на какой период может быть продлена программа модернизации ТЭС до 2031 года.
Шульгинов рассказал о работе над энергостратегией России до 2050 года
Программа модернизации тепловых электростанций в РФ была запущена правительством в соответствии с поручением президента РФ. Программа рассчитана на 2022-2031 годы и предполагает обновление 46,5 ГВт генерирующих мощностей. Часть из них - 43 ГВт - должна быть модернизирована в ценовых зонах (Европейская часть РФ и Урал
, Сибирь), часть - 3,5 ГВт - в неценовых.
Программа реализуется за счет платежей оптовых потребителей энергии, а гарантированная доходность инвесторов составляет 14% годовых от проекта. Но срыв проектов модернизации влечет за собой штрафы для энергокомпаний. Шульгинов в ходе форума уточнил, что их размер может составить "45-30% в зависимости от разных проектов".
Также ранее в феврале Минэнерго сообщило, что в министерство обратились энергокомпании с потенциальными отказами от 17 проектов модернизации на более чем 2 ГВт мощности из-за проблем с оборудованием.
Минэнерго будет настаивать на штрафах за отказ от проектов модернизации ТЭС