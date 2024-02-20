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СМИ: в Одессе уволили водителя такси из-за просмотров российских сериалов - РИА Новости, 20.02.2024
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21:18 20.02.2024 (обновлено: 21:31 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/taksi-1928587272.html
СМИ: в Одессе уволили водителя такси из-за просмотров российских сериалов
СМИ: в Одессе уволили водителя такси из-за просмотров российских сериалов - РИА Новости, 20.02.2024
СМИ: в Одессе уволили водителя такси из-за просмотров российских сериалов
Женщину-водителя такси из Одессы уволили из-за просмотров российских сериалов, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:18
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Женщину-водителя такси из Одессы уволили из-за просмотров российских сериалов, сообщило украинское издание "Страна". "Конфликт из-за российских сериалов в одесском такси. На видео, которое публикуют Telegram-каналы Одессы, слышен разговор пассажирки с водителем, смотрящим на смартфоне российские сериалы... после поездки пассажирка написала жалобу, и водителя уволили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На опубликованном "Страной" видео женщины ведут диалог на русском языке о недопустимости просмотра русскоязычных сериалов. Женщина-водитель заявляет, что включает в машине сериалы "для фона". Российские же фильмы выбирает из-за привычки и не смотрит украинские, так как их "просто нет". Женщина-пассажир возмущена тем, что российские сериалы не вызывают отторжения у водителя. Процесс декоммунизации на Украине был запущен целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Впрочем, указанные переименования относятся, скорее, к дерусификации, которую поддерживает офис Владимира Заленского. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909279920.html
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украина, одесса, россия, в мире
Украина, Одесса, Россия, В мире
СМИ: в Одессе уволили водителя такси из-за просмотров российских сериалов

Страна: в Одессе уволили водителя такси из-за просмотров российских сериалов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Женщину-водителя такси из Одессы уволили из-за просмотров российских сериалов, сообщило украинское издание "Страна".
"Конфликт из-за российских сериалов в одесском такси. На видео, которое публикуют Telegram-каналы Одессы, слышен разговор пассажирки с водителем, смотрящим на смартфоне российские сериалы... после поездки пассажирка написала жалобу, и водителя уволили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
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На опубликованном "Страной" видео женщины ведут диалог на русском языке о недопустимости просмотра русскоязычных сериалов. Женщина-водитель заявляет, что включает в машине сериалы "для фона". Российские же фильмы выбирает из-за привычки и не смотрит украинские, так как их "просто нет". Женщина-пассажир возмущена тем, что российские сериалы не вызывают отторжения у водителя.
Процесс декоммунизации на Украине был запущен целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Впрочем, указанные переименования относятся, скорее, к дерусификации, которую поддерживает офис Владимира Заленского. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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