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ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 20.02.2024 (обновлено: 15:09 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/svo-1928470250.html
ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении - РИА Новости, 20.02.2024
ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
Российские военные улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:19
2024-02-20T15:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
сша
киев
миг-29
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские военные улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Курдюмовка и Красное Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Вооруженные силы России также отразили атаку штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Богдановки в ДНР. За сутки противник потерял:В ходе контрбатарейной борьбы удалось поразить самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицы Д-20, Д-30 и САУ "Гвоздика".Авдеевское и Купянское направленияБойцы Центральной группировки войск продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции в районе Авдеевки."В районах населенных пунктов Ласточкино и Первомайское Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ", — говорится в сводке.Противник потерял убитыми и ранеными до 425 военных, танк, четыре боевые бронированные машины, а также пять автомобилей.Западная группировка войск отразила четыре контратаки ВСУ в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области. Потери Киева составили: до 45 военнослужащих, два пикапа, САУ Panzerhaubitze 2000, три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также орудие М119.Херсонское и Южнодонецкое направленияВосточной группировке войске удалось отразить контратаку штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко в Запорожской области.Всего Киев потерял на Южнодонецком направлении:На Херсонском направлении группировка войск "Днепр" нанесла удары по позициям противника в районе Работино, Орехова и Вербового, уничтожив до 120 украинских военных, три пикапа, артиллерийскую систему М777, САУ М109 Paladin и "Гвоздика", гаубицу Д-30.Кроме того, средства ПВО сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в Херсонской области, перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 124 беспилотника.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928005768.html
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донецкая народная республика
сша
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, сша, киев, миг-29, мт-12 "рапира"
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Киев, МиГ-29, МТ-12 "Рапира"
ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне спецоперации
Военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские военные улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
«
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Курдюмовка и Красное Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
Вооруженные силы России также отразили атаку штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Богдановки в ДНР. За сутки противник потерял:
  • свыше 395 военнослужащих;
  • три танка, в том числе немецкий Leopard;
  • три бронетранспортера М113 производства США;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • девять автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы удалось поразить самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицы Д-20, Д-30 и САУ "Гвоздика".
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Минобороны заявило, что освобождение Авдеевки обезопасило Донецк
17 февраля, 22:56

Авдеевское и Купянское направления

Бойцы Центральной группировки войск продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции в районе Авдеевки.
«
"В районах населенных пунктов Ласточкино и Первомайское Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ", — говорится в сводке.
Противник потерял убитыми и ранеными до 425 военных, танк, четыре боевые бронированные машины, а также пять автомобилей.
Западная группировка войск отразила четыре контратаки ВСУ в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области. Потери Киева составили: до 45 военнослужащих, два пикапа, САУ Panzerhaubitze 2000, три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также орудие М119.
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Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
18 февраля, 08:00

Херсонское и Южнодонецкое направления

Восточной группировке войске удалось отразить контратаку штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко в Запорожской области.
Всего Киев потерял на Южнодонецком направлении:
  • до 190 военнослужащих;
  • танк и четыре автомобиля;
  • артиллерийская система М777 производства США;
  • британская гаубица FH-70;
  • противотанковая пушка МТ-12 "Рапира";
  • станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
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Вчера, 08:00
На Херсонском направлении группировка войск "Днепр" нанесла удары по позициям противника в районе Работино, Орехова и Вербового, уничтожив до 120 украинских военных, три пикапа, артиллерийскую систему М777, САУ М109 Paladin и "Гвоздика", гаубицу Д-30.
Кроме того, средства ПВО сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в Херсонской области, перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 124 беспилотника.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 февраля, 16:44
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаСШАКиевМиГ-29МТ-12 "Рапира"
 
 
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