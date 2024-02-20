https://ria.ru/20240220/svo-1928470250.html

ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении - РИА Новости, 20.02.2024

ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

Российские военные улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:19

2024-02-20T14:19

2024-02-20T15:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

сша

киев

миг-29

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927082056_0:27:3036:1735_1920x0_80_0_0_1a739dd827d6d85fa5015aab53e0237c.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские военные улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Курдюмовка и Красное Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Вооруженные силы России также отразили атаку штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Богдановки в ДНР. За сутки противник потерял:В ходе контрбатарейной борьбы удалось поразить самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицы Д-20, Д-30 и САУ "Гвоздика".Авдеевское и Купянское направленияБойцы Центральной группировки войск продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции в районе Авдеевки."В районах населенных пунктов Ласточкино и Первомайское Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ", — говорится в сводке.Противник потерял убитыми и ранеными до 425 военных, танк, четыре боевые бронированные машины, а также пять автомобилей.Западная группировка войск отразила четыре контратаки ВСУ в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области. Потери Киева составили: до 45 военнослужащих, два пикапа, САУ Panzerhaubitze 2000, три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также орудие М119.Херсонское и Южнодонецкое направленияВосточной группировке войске удалось отразить контратаку штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко в Запорожской области.Всего Киев потерял на Южнодонецком направлении:На Херсонском направлении группировка войск "Днепр" нанесла удары по позициям противника в районе Работино, Орехова и Вербового, уничтожив до 120 украинских военных, три пикапа, артиллерийскую систему М777, САУ М109 Paladin и "Гвоздика", гаубицу Д-30.Кроме того, средства ПВО сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в Херсонской области, перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow, зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 124 беспилотника.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1928005768.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20240220/front-1928214425.html

россия

донецкая народная республика

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, сша, киев, миг-29, мт-12 "рапира"