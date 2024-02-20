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Минообороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минообороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.02.2024

Минообороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении около 45 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:16

2024-02-20T14:16

2024-02-20T14:27

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении около 45 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ и отражены четыре контратаки противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих и два пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также орудие М119 производства США", - отметили в министерстве.

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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, харьковская область