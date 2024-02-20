https://ria.ru/20240220/sud-1928516857.html
В Германии суд запретил проецировать фото с Донбасса на посольство России
В Германии суд запретил проецировать фото с Донбасса на посольство России - РИА Новости, 20.02.2024
В Германии суд запретил проецировать фото с Донбасса на посольство России
Административный суд Берлина запретил украинской организации "Вече" проецировать фото- и видеоматериалы, снятые в зоне боевых действий, на здание российского... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:39
2024-02-20T16:39
2024-02-20T16:39
в мире
германия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854847220_0:241:1280:961_1920x0_80_0_0_2aa9e83fc9afd0e5663adb4da0ae2a79.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Административный суд Берлина запретил украинской организации "Вече" проецировать фото- и видеоматериалы, снятые в зоне боевых действий, на здание российского посольства, сообщила РИА Новости заместитель пресс-секретаря суда Анна Катарина фон Эттинген. Украинская организация "Виче" ("Вече") хотела в течение часа проецировать фото и видео на здание российского посольства в ходе запланированной на субботу демонстрации. Ранее полиция Берлина уже запретила это делать, теперь это решение подтвердил суд. "Сегодня административный суд в срочном порядке постановил, что никакие изображения и видео не могут проецироваться на части здания посольства в рамках демонстрации перед посольством России", - ответила фон Эттинген в ответ на письменный запрос РИА Новости. В самом вердикте суд ссылается, в частности, на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, статья 22 которой обязывает страны, подписавшие документ, защищать дипломатические миссии других государств от оскорбления достоинства. Решение может быть обжаловано в Высшем административном суде Берлина-Бранденбурга.
https://ria.ru/20240220/avdeevke-1928405798.html
https://ria.ru/20240220/ultimatum-1928333939.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854847220_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_82f2653a5a5b7bada0efcf70932e4ff8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия
В Германии суд запретил проецировать фото с Донбасса на посольство России
Суд в Берлине запретил украинской организации проецировать фото на посольство РФ
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Административный суд Берлина запретил украинской организации "Вече" проецировать фото- и видеоматериалы, снятые в зоне боевых действий, на здание российского посольства, сообщила РИА Новости заместитель пресс-секретаря суда Анна Катарина фон Эттинген.
Украинская организация "Виче" ("Вече") хотела в течение часа проецировать фото и видео на здание российского посольства в ходе запланированной на субботу демонстрации. Ранее полиция Берлина уже запретила это делать, теперь это решение подтвердил суд.
В Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные
«
"Сегодня административный суд в срочном порядке постановил, что никакие изображения и видео не могут проецироваться на части здания посольства в рамках демонстрации перед посольством России", - ответила фон Эттинген в ответ на письменный запрос РИА Новости.
В самом вердикте суд ссылается, в частности, на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, статья 22 которой обязывает страны, подписавшие документ, защищать дипломатические миссии других государств от оскорбления достоинства.
Решение может быть обжаловано в Высшем административном суде Берлина-Бранденбурга.
Оружие или смерть — американский ультиматум Киеву