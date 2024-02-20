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В Германии суд запретил проецировать фото с Донбасса на посольство России - РИА Новости, 20.02.2024
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16:39 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/sud-1928516857.html
В Германии суд запретил проецировать фото с Донбасса на посольство России
В Германии суд запретил проецировать фото с Донбасса на посольство России - РИА Новости, 20.02.2024
В Германии суд запретил проецировать фото с Донбасса на посольство России
Административный суд Берлина запретил украинской организации "Вече" проецировать фото- и видеоматериалы, снятые в зоне боевых действий, на здание российского... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:39
2024-02-20T16:39
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Административный суд Берлина запретил украинской организации "Вече" проецировать фото- и видеоматериалы, снятые в зоне боевых действий, на здание российского посольства, сообщила РИА Новости заместитель пресс-секретаря суда Анна Катарина фон Эттинген. Украинская организация "Виче" ("Вече") хотела в течение часа проецировать фото и видео на здание российского посольства в ходе запланированной на субботу демонстрации. Ранее полиция Берлина уже запретила это делать, теперь это решение подтвердил суд. "Сегодня административный суд в срочном порядке постановил, что никакие изображения и видео не могут проецироваться на части здания посольства в рамках демонстрации перед посольством России", - ответила фон Эттинген в ответ на письменный запрос РИА Новости. В самом вердикте суд ссылается, в частности, на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, статья 22 которой обязывает страны, подписавшие документ, защищать дипломатические миссии других государств от оскорбления достоинства. Решение может быть обжаловано в Высшем административном суде Берлина-Бранденбурга.
https://ria.ru/20240220/avdeevke-1928405798.html
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в мире, германия, россия
В мире, Германия, Россия
В Германии суд запретил проецировать фото с Донбасса на посольство России

Суд в Берлине запретил украинской организации проецировать фото на посольство РФ

© РИА НовостиТерритория у здания посольства России в Берлине, где был установлен танк
Территория у здания посольства России в Берлине, где был установлен танк
© РИА Новости
Территория у здания посольства России в Берлине, где был установлен танк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Административный суд Берлина запретил украинской организации "Вече" проецировать фото- и видеоматериалы, снятые в зоне боевых действий, на здание российского посольства, сообщила РИА Новости заместитель пресс-секретаря суда Анна Катарина фон Эттинген.
Украинская организация "Виче" ("Вече") хотела в течение часа проецировать фото и видео на здание российского посольства в ходе запланированной на субботу демонстрации. Ранее полиция Берлина уже запретила это делать, теперь это решение подтвердил суд.
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"Сегодня административный суд в срочном порядке постановил, что никакие изображения и видео не могут проецироваться на части здания посольства в рамках демонстрации перед посольством России", - ответила фон Эттинген в ответ на письменный запрос РИА Новости.
В самом вердикте суд ссылается, в частности, на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, статья 22 которой обязывает страны, подписавшие документ, защищать дипломатические миссии других государств от оскорбления достоинства.
Решение может быть обжаловано в Высшем административном суде Берлина-Бранденбурга.
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