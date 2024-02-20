https://ria.ru/20240220/sud-1928437869.html

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО обвиняемого в шпионаже Гершковича

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО обвиняемого в шпионаже Гершковича - РИА Новости, 20.02.2024

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО обвиняемого в шпионаже Гершковича

Мосгорсуд признал законным продление до 30 марта пребывания под стражей журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T13:02

2024-02-20T13:02

2024-02-20T13:18

происшествия

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эван гершкович

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 30 марта пребывания под стражей журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в суде."Рассмотрев апелляционную жалобу, суд оставил постановление о продлении меры пресечения без изменения", - сказали в суде.Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, настаивавшего на освобождении.Тема возможного обмена Гершковича была затронута в интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - президент РФ упомянул в связи с этим человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Речь, по всей видимости, идет про Вадима Соколова (Красикова), отбывающего пожизненное за убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили, хотя пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напрямую это не подтвердил.ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.

https://ria.ru/20230418/simonyan-1866025170.html

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происшествия, московский городской суд, россия, эван гершкович, дмитрий песков, владимир путин, екатеринбург, берлин (город), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)