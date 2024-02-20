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Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО обвиняемого в шпионаже Гершковича - РИА Новости, 20.02.2024
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13:02 20.02.2024 (обновлено: 13:18 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/sud-1928437869.html
Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО обвиняемого в шпионаже Гершковича
Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО обвиняемого в шпионаже Гершковича - РИА Новости, 20.02.2024
Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО обвиняемого в шпионаже Гершковича
Мосгорсуд признал законным продление до 30 марта пребывания под стражей журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:02
2024-02-20T13:18
происшествия
московский городской суд
россия
эван гершкович
дмитрий песков
владимир путин
екатеринбург
берлин (город)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 30 марта пребывания под стражей журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в суде."Рассмотрев апелляционную жалобу, суд оставил постановление о продлении меры пресечения без изменения", - сказали в суде.Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, настаивавшего на освобождении.Тема возможного обмена Гершковича была затронута в интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - президент РФ упомянул в связи с этим человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Речь, по всей видимости, идет про Вадима Соколова (Красикова), отбывающего пожизненное за убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили, хотя пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напрямую это не подтвердил.ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
https://ria.ru/20230418/simonyan-1866025170.html
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происшествия, московский городской суд, россия, эван гершкович, дмитрий песков, владимир путин, екатеринбург, берлин (город), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Московский городской суд, Россия, Эван Гершкович, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Екатеринбург, Берлин (город), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО обвиняемого в шпионаже Гершковича

Суд отказался освободить из СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 30 марта пребывания под стражей журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Рассмотрев апелляционную жалобу, суд оставил постановление о продлении меры пресечения без изменения", - сказали в суде.
Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, настаивавшего на освобождении.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Симоньян предложила обменять Уилана, Кара-Мурзу* и Гершковича на Ассанжа
18 апреля 2023, 11:34
Тема возможного обмена Гершковича была затронута в интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - президент РФ упомянул в связи с этим человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Речь, по всей видимости, идет про Вадима Соколова (Красикова), отбывающего пожизненное за убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили, хотя пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напрямую это не подтвердил.
ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Блинкен заверил Уилана, что власти США работают над его вызволением
13 февраля, 23:22
 
ПроисшествияМосковский городской судРоссияЭван ГершковичДмитрий ПесковВладимир ПутинЕкатеринбургБерлин (город)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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