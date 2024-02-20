https://ria.ru/20240220/sud-1928417147.html
Приговор обвиняемому в сожжении Корана Журавелю огласят 27 февраля
Приговор обвиняемому в сожжении Корана Журавелю огласят 27 февраля - РИА Новости, 20.02.2024
Приговор обвиняемому в сожжении Корана Журавелю огласят 27 февраля
Суд огласит приговор в отношении обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля 27 февраля, передает корреспондент РИА Новости из зала Висаитовского районного... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:57
2024-02-20T11:57
2024-02-20T12:06
происшествия
грозный
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ГРОЗНЫЙ, 20 фев - РИА Новости. Суд огласит приговор в отношении обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля 27 февраля, передает корреспондент РИА Новости из зала Висаитовского районного суда Грозного."Суд удаляется в совещательную комнату, приговор будет оглашен 27 февраля", - сказал судья.
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происшествия, грозный
Приговор обвиняемому в сожжении Корана Журавелю огласят 27 февраля
Суд: приговор обвиняемому в сожжении Корана Журавелю огласят 27 февраля