https://ria.ru/20240220/sud-1928417147.html

Приговор обвиняемому в сожжении Корана Журавелю огласят 27 февраля

Приговор обвиняемому в сожжении Корана Журавелю огласят 27 февраля - РИА Новости, 20.02.2024

Приговор обвиняемому в сожжении Корана Журавелю огласят 27 февраля

Суд огласит приговор в отношении обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля 27 февраля, передает корреспондент РИА Новости из зала Висаитовского районного... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:57

2024-02-20T11:57

2024-02-20T12:06

происшествия

грозный

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ГРОЗНЫЙ, 20 фев - РИА Новости. Суд огласит приговор в отношении обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля 27 февраля, передает корреспондент РИА Новости из зала Висаитовского районного суда Грозного."Суд удаляется в совещательную комнату, приговор будет оглашен 27 февраля", - сказал судья.

https://ria.ru/20230926/izbienie-1898711265.html

грозный

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2024

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происшествия, грозный