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Приговор обвиняемому в сожжении Корана Журавелю огласят 27 февраля - РИА Новости, 20.02.2024
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11:57 20.02.2024 (обновлено: 12:06 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/sud-1928417147.html
Приговор обвиняемому в сожжении Корана Журавелю огласят 27 февраля
Приговор обвиняемому в сожжении Корана Журавелю огласят 27 февраля - РИА Новости, 20.02.2024
Приговор обвиняемому в сожжении Корана Журавелю огласят 27 февраля
Суд огласит приговор в отношении обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля 27 февраля, передает корреспондент РИА Новости из зала Висаитовского районного... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:57
2024-02-20T12:06
происшествия
грозный
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ГРОЗНЫЙ, 20 фев - РИА Новости. Суд огласит приговор в отношении обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля 27 февраля, передает корреспондент РИА Новости из зала Висаитовского районного суда Грозного."Суд удаляется в совещательную комнату, приговор будет оглашен 27 февраля", - сказал судья.
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происшествия, грозный
Происшествия, Грозный
Приговор обвиняемому в сожжении Корана Журавелю огласят 27 февраля

Суд: приговор обвиняемому в сожжении Корана Журавелю огласят 27 февраля

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкНикита Журавель на заседании центрального районного суда Волгограда
Никита Журавель на заседании центрального районного суда Волгограда - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Никита Журавель на заседании центрального районного суда Волгограда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 20 фев - РИА Новости. Суд огласит приговор в отношении обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля 27 февраля, передает корреспондент РИА Новости из зала Висаитовского районного суда Грозного.
«
"Суд удаляется в совещательную комнату, приговор будет оглашен 27 февраля", - сказал судья.
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