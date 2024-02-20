Рейтинг@Mail.ru
Суд повторно рассмотрит дело об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/sud-1928409357.html
Суд повторно рассмотрит дело об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z
Суд повторно рассмотрит дело об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z - РИА Новости, 20.02.2024
Суд повторно рассмотрит дело об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z
Ленинский районный суд Екатеринбурга повторно рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя Александра Неустроева, оскорбившего мальчика в шапке с... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:28
2024-02-20T11:28
происшествия
екатеринбург
челябинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_0:166:3077:1897_1920x0_80_0_0_78303f97809046f661f23857e9cc8992.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга повторно рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя Александра Неустроева, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале. "Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Неустроева. Он обвиняется по пунктам "а", "б" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. В апреле 2023 года екатеринбуржец напал на 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом специальной военной операции - Z. В отношении Неустроева было возбуждено уголовное дело, но суд прекратил уголовное преследование и назначил мужчине штраф в размере 7 тысяч рублей. Прокуратура не согласилась с этим решением и через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели.
https://ria.ru/20230810/ideologiya-1889145130.html
екатеринбург
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145335_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_7605df11d04357d11ceea7579b801f20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, челябинск
Происшествия, Екатеринбург, Челябинск
Суд повторно рассмотрит дело об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z

Суд на Урале повторно рассмотрит дело об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды в суде
Скульптура богини Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды в суде . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга повторно рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя Александра Неустроева, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале.
«
"Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Неустроева. Он обвиняется по пунктам "а", "б" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В апреле 2023 года екатеринбуржец напал на 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом специальной военной операции - Z. В отношении Неустроева было возбуждено уголовное дело, но суд прекратил уголовное преследование и назначил мужчине штраф в размере 7 тысяч рублей. Прокуратура не согласилась с этим решением и через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели.
Плакат в Центральном парке в Новосибирске, где проводится митинг-концерт в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Хулиганство по мотивам идеологической ненависти оценили в семь тысяч рублей
10 августа 2023, 08:00
 
ПроисшествияЕкатеринбургЧелябинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала