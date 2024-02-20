https://ria.ru/20240220/sud-1928409357.html

Суд повторно рассмотрит дело об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z

Суд повторно рассмотрит дело об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z - РИА Новости, 20.02.2024

Суд повторно рассмотрит дело об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z

Ленинский районный суд Екатеринбурга повторно рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя Александра Неустроева, оскорбившего мальчика в шапке с... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:28

2024-02-20T11:28

2024-02-20T11:28

происшествия

екатеринбург

челябинск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга повторно рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя Александра Неустроева, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале. "Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Неустроева. Он обвиняется по пунктам "а", "б" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. В апреле 2023 года екатеринбуржец напал на 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом специальной военной операции - Z. В отношении Неустроева было возбуждено уголовное дело, но суд прекратил уголовное преследование и назначил мужчине штраф в размере 7 тысяч рублей. Прокуратура не согласилась с этим решением и через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели.

https://ria.ru/20230810/ideologiya-1889145130.html

екатеринбург

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, челябинск