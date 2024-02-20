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В Госдуме призвали признать США страной-агрессором - РИА Новости, 20.02.2024
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07:52 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/ssha-1928372377.html
В Госдуме призвали признать США страной-агрессором
В Госдуме призвали признать США страной-агрессором - РИА Новости, 20.02.2024
В Госдуме призвали признать США страной-агрессором
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет призвал за поставку Украине оружия признать США... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T07:52
2024-02-20T07:52
россия
в мире
украина
михаил шеремет
госдума рф
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет призвал за поставку Украине оружия признать США страной-агрессором. Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Киеву нового варианта баллистической ракеты ATACMS еще большей дальности, чем раньше. В прошлом году США предоставили Украине ракеты ATACMS, но средней дальности. "США нужно признать страной-агрессором. Мы прекрасно осознаем, что, поставляя Украине летальное оружие, туда же едут американские инструкторы, которые и обслуживают их военные разработки. К примеру, те самые зенитные ракетные комплексы Patriot. Фактически американцы напрямую втянуты в этот конфликт и являются одной из его сторон", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, на Украину под видом наемников едут американские военные, а разведывательные беспилотники НАТО неоднократно координировали ракетные атаки украинских войск на Крым. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240220/udary-1928356229.html
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россия, в мире, украина, михаил шеремет, госдума рф, нато, джо байден, сша
Россия, В мире, Украина, Михаил Шеремет, Госдума РФ, НАТО, Джо Байден, США
В Госдуме призвали признать США страной-агрессором

Депутат Госдумы Шеремет призвал признать США страной-агрессором

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет призвал за поставку Украине оружия признать США страной-агрессором.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Киеву нового варианта баллистической ракеты ATACMS еще большей дальности, чем раньше. В прошлом году США предоставили Украине ракеты ATACMS, но средней дальности.
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"США нужно признать страной-агрессором. Мы прекрасно осознаем, что, поставляя Украине летальное оружие, туда же едут американские инструкторы, которые и обслуживают их военные разработки. К примеру, те самые зенитные ракетные комплексы Patriot. Фактически американцы напрямую втянуты в этот конфликт и являются одной из его сторон", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, на Украину под видом наемников едут американские военные, а разведывательные беспилотники НАТО неоднократно координировали ракетные атаки украинских войск на Крым.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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