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Новак рассказал о планах по экспорту СПГ - РИА Новости, 20.02.2024
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14:58 20.02.2024
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Новак рассказал о планах по экспорту СПГ
Новак рассказал о планах по экспорту СПГ - РИА Новости, 20.02.2024
Новак рассказал о планах по экспорту СПГ
Россия планирует нарастить экспорт СПГ к 2030 году до 110 миллионов тонн с 33 миллионов тонн в 2023 году, следует из презентации вице-премьера РФ Александра... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:58
2024-02-20T14:58
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия планирует нарастить экспорт СПГ к 2030 году до 110 миллионов тонн с 33 миллионов тонн в 2023 году, следует из презентации вице-премьера РФ Александра Новака. "110 миллионов тонн - объем экспорта к 2030 году", - указано в материалах. В 2023 году экспорт СПГ составил 33 миллиона тонн. В презентации Новака уточняется, что Россия занимает 4-е место в мире по объему экспорта СПГ. Начиная с 2021 года в РФ реализуется федеральный проект "Прорыв на рынки СПГ". Как указано в материалах Новака, в него входят Балтийский кластер, где планируется нарастить производство газа до 15 миллионов тонн к 2030 году с 2,2 миллиона тонн в 2023 году, Мурманский кластер (до 20 миллионов тонн в 2030 году, сейчас производство не ведется), Ямальский кластер (до 60 миллионов тонн с 20 миллионов тонн), Сахалинский кластер (до 15 с 11 миллионов тонн).
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Новак рассказал о планах по экспорту СПГ

Новак: Россия планирует нарастить экспорт СПГ к 2030 году до 110 млн тонн

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ"
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия планирует нарастить экспорт СПГ к 2030 году до 110 миллионов тонн с 33 миллионов тонн в 2023 году, следует из презентации вице-премьера РФ Александра Новака.
«
"110 миллионов тонн - объем экспорта к 2030 году", - указано в материалах. В 2023 году экспорт СПГ составил 33 миллиона тонн.
В презентации Новака уточняется, что Россия занимает 4-е место в мире по объему экспорта СПГ.
Начиная с 2021 года в РФ реализуется федеральный проект "Прорыв на рынки СПГ". Как указано в материалах Новака, в него входят Балтийский кластер, где планируется нарастить производство газа до 15 миллионов тонн к 2030 году с 2,2 миллиона тонн в 2023 году, Мурманский кластер (до 20 миллионов тонн в 2030 году, сейчас производство не ведется), Ямальский кластер (до 60 миллионов тонн с 20 миллионов тонн), Сахалинский кластер (до 15 с 11 миллионов тонн).
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