https://ria.ru/20240220/spg-1928485789.html
Новак рассказал о планах по экспорту СПГ
Новак рассказал о планах по экспорту СПГ - РИА Новости, 20.02.2024
Новак рассказал о планах по экспорту СПГ
Россия планирует нарастить экспорт СПГ к 2030 году до 110 миллионов тонн с 33 миллионов тонн в 2023 году, следует из презентации вице-премьера РФ Александра... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:58
2024-02-20T14:58
2024-02-20T14:58
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия планирует нарастить экспорт СПГ к 2030 году до 110 миллионов тонн с 33 миллионов тонн в 2023 году, следует из презентации вице-премьера РФ Александра Новака. "110 миллионов тонн - объем экспорта к 2030 году", - указано в материалах. В 2023 году экспорт СПГ составил 33 миллиона тонн. В презентации Новака уточняется, что Россия занимает 4-е место в мире по объему экспорта СПГ. Начиная с 2021 года в РФ реализуется федеральный проект "Прорыв на рынки СПГ". Как указано в материалах Новака, в него входят Балтийский кластер, где планируется нарастить производство газа до 15 миллионов тонн к 2030 году с 2,2 миллиона тонн в 2023 году, Мурманский кластер (до 20 миллионов тонн в 2030 году, сейчас производство не ведется), Ямальский кластер (до 60 миллионов тонн с 20 миллионов тонн), Сахалинский кластер (до 15 с 11 миллионов тонн).
https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, александр новак, природный газ, выставка-форум "россия", вднх
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Александр Новак, Природный газ, Выставка-форум "Россия", ВДНХ
Новак рассказал о планах по экспорту СПГ
Новак: Россия планирует нарастить экспорт СПГ к 2030 году до 110 млн тонн
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия планирует нарастить экспорт СПГ к 2030 году до 110 миллионов тонн с 33 миллионов тонн в 2023 году, следует из презентации вице-премьера РФ Александра Новака.
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"110 миллионов тонн - объем экспорта к 2030 году", - указано в материалах. В 2023 году экспорт СПГ составил 33 миллиона тонн.
В презентации Новака уточняется, что Россия занимает 4-е место в мире по объему экспорта СПГ.
Начиная с 2021 года в РФ реализуется федеральный проект "Прорыв на рынки СПГ". Как указано в материалах Новака, в него входят Балтийский кластер, где планируется нарастить производство газа до 15 миллионов тонн к 2030 году с 2,2 миллиона тонн в 2023 году, Мурманский кластер (до 20 миллионов тонн в 2030 году, сейчас производство не ведется), Ямальский кластер (до 60 миллионов тонн с 20 миллионов тонн), Сахалинский кластер (до 15 с 11 миллионов тонн).