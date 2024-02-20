https://ria.ru/20240220/spg-1928485789.html

Новак рассказал о планах по экспорту СПГ

Новак рассказал о планах по экспорту СПГ - РИА Новости, 20.02.2024

Новак рассказал о планах по экспорту СПГ

Россия планирует нарастить экспорт СПГ к 2030 году до 110 миллионов тонн с 33 миллионов тонн в 2023 году, следует из презентации вице-премьера РФ Александра... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:58

2024-02-20T14:58

2024-02-20T14:58

выставка-форум "россия"

экономика

россия

александр новак

природный газ

выставка-форум "россия"

вднх

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия планирует нарастить экспорт СПГ к 2030 году до 110 миллионов тонн с 33 миллионов тонн в 2023 году, следует из презентации вице-премьера РФ Александра Новака. "110 миллионов тонн - объем экспорта к 2030 году", - указано в материалах. В 2023 году экспорт СПГ составил 33 миллиона тонн. В презентации Новака уточняется, что Россия занимает 4-е место в мире по объему экспорта СПГ. Начиная с 2021 года в РФ реализуется федеральный проект "Прорыв на рынки СПГ". Как указано в материалах Новака, в него входят Балтийский кластер, где планируется нарастить производство газа до 15 миллионов тонн к 2030 году с 2,2 миллиона тонн в 2023 году, Мурманский кластер (до 20 миллионов тонн в 2030 году, сейчас производство не ведется), Ямальский кластер (до 60 миллионов тонн с 20 миллионов тонн), Сахалинский кластер (до 15 с 11 миллионов тонн).

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, александр новак, природный газ, выставка-форум "россия", вднх