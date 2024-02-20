https://ria.ru/20240220/spg-1928482297.html

Новак рассказал, за счет чего обеспечат рост производства СПГ на Сахалине

Новак рассказал, за счет чего обеспечат рост производства СПГ на Сахалине - РИА Новости, 20.02.2024

Новак рассказал, за счет чего обеспечат рост производства СПГ на Сахалине

Рост производства сжиженного природного газа (СПГ) в Сахалинском кластере к 2030 году будет обеспечен его плановым наращиванием на проекте "Сахалин-1", сообщил... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:52

2024-02-20T14:52

2024-02-20T14:52

выставка-форум "россия"

экономика

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александр новак

спг

сахалин-1

сахалин

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Рост производства сжиженного природного газа (СПГ) в Сахалинском кластере к 2030 году будет обеспечен его плановым наращиванием на проекте "Сахалин-1", сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах международной выставки-форума "Россия". "У нас есть заявленные проекты "Сахалин-1". В планах есть, никто не отказывался от таких планов", - ответил он на вопрос, за счет чего планируется рост производства СПГ в Сахалинском кластере к 2030 году. В презентации Новака, ранее представленной им на пленарной сессии Дня энергетики, указывалось, что производство СПГ в Сахалинском кластере планируется нарастить с 11 миллионов тонн в 2023 году до 15 миллионов в 2030 году.

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

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сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, александр новак, спг, сахалин-1, сахалин