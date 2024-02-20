https://ria.ru/20240220/spg-1928482297.html
Новак рассказал, за счет чего обеспечат рост производства СПГ на Сахалине
Новак рассказал, за счет чего обеспечат рост производства СПГ на Сахалине - РИА Новости, 20.02.2024
Новак рассказал, за счет чего обеспечат рост производства СПГ на Сахалине
Рост производства сжиженного природного газа (СПГ) в Сахалинском кластере к 2030 году будет обеспечен его плановым наращиванием на проекте "Сахалин-1", сообщил... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:52
2024-02-20T14:52
2024-02-20T14:52
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Рост производства сжиженного природного газа (СПГ) в Сахалинском кластере к 2030 году будет обеспечен его плановым наращиванием на проекте "Сахалин-1", сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах международной выставки-форума "Россия". "У нас есть заявленные проекты "Сахалин-1". В планах есть, никто не отказывался от таких планов", - ответил он на вопрос, за счет чего планируется рост производства СПГ в Сахалинском кластере к 2030 году. В презентации Новака, ранее представленной им на пленарной сессии Дня энергетики, указывалось, что производство СПГ в Сахалинском кластере планируется нарастить с 11 миллионов тонн в 2023 году до 15 миллионов в 2030 году.
https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, спг, сахалин-1, сахалин
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Александр Новак, СПГ, Сахалин-1, Сахалин
Новак рассказал, за счет чего обеспечат рост производства СПГ на Сахалине
Новак: проект "Сахалин-1" обеспечит рост производства СПГ на Сахалине к 2030 г