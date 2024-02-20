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Омские школьники отправили посылки бойцам СВО на передовую - РИА Новости, 20.02.2024
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15:23 20.02.2024
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Омские школьники отправили посылки бойцам СВО на передовую
Омские школьники отправили посылки бойцам СВО на передовую - РИА Новости, 20.02.2024
Омские школьники отправили посылки бойцам СВО на передовую
Учащиеся нескольких омских школ собрали посылки для солдат в зоне СВО, а также написали бойцам сотни вдохновляющих писем, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:23
2024-02-20T15:23
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ОМСК, 20 фев — РИА Новости. Учащиеся нескольких омских школ собрали посылки для солдат в зоне СВО, а также написали бойцам сотни вдохновляющих писем, рассказали в пресс-службе областного правительства. Акцию "Солдатская посылка" перед Днем защитника Отечества проводит омский молодежный центр "Химик". Школьники Советского округа Омска обычно собирают подарки для солдат, проходящих срочную службу. В этом году часть посылок будет направлена бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции на Украине. "Поддержка очень важна нашим солдатам, поэтому мы решили собрать эти посылки для них. К акции подключились школьники Советского округа, в котором и расположен наш центр. Порядка 4 тысяч ребят решили поддержать наших бойцов, собрать вещи первой необходимости и написать письма", — приводят слова сотрудницы "Химика" Ольги Семенихиной в пресс-службе правительства. К акции подключились ученики школ № 8, 32, 44, 63, 82, 94 и 160 Омска. Посылки ребята собирали на протяжении всего февраля.
https://ria.ru/20240220/shokolad-1928479991.html
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общество, украина, омск
Надежные люди, Общество, Украина, Омск
Омские школьники отправили посылки бойцам СВО на передовую

Омские школьники отправили посылки и письма бойцам СВО на передовую

© Фото : пресс-служба правительства Омской областиОмские школьники собрали посылки для солдат в зоне СВО к 23 февраля
Омские школьники собрали посылки для солдат в зоне СВО к 23 февраля - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Омские школьники собрали посылки для солдат в зоне СВО к 23 февраля
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ОМСК, 20 фев — РИА Новости. Учащиеся нескольких омских школ собрали посылки для солдат в зоне СВО, а также написали бойцам сотни вдохновляющих писем, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Акцию "Солдатская посылка" перед Днем защитника Отечества проводит омский молодежный центр "Химик". Школьники Советского округа Омска обычно собирают подарки для солдат, проходящих срочную службу. В этом году часть посылок будет направлена бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции на Украине.
"Поддержка очень важна нашим солдатам, поэтому мы решили собрать эти посылки для них. К акции подключились школьники Советского округа, в котором и расположен наш центр. Порядка 4 тысяч ребят решили поддержать наших бойцов, собрать вещи первой необходимости и написать письма", — приводят слова сотрудницы "Химика" Ольги Семенихиной в пресс-службе правительства.
К акции подключились ученики школ № 8, 32, 44, 63, 82, 94 и 160 Омска. Посылки ребята собирали на протяжении всего февраля.
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