https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928495430.html

Омские школьники отправили посылки бойцам СВО на передовую

Омские школьники отправили посылки бойцам СВО на передовую - РИА Новости, 20.02.2024

Омские школьники отправили посылки бойцам СВО на передовую

Учащиеся нескольких омских школ собрали посылки для солдат в зоне СВО, а также написали бойцам сотни вдохновляющих писем, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T15:23

2024-02-20T15:23

2024-02-20T15:23

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украина

омск

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ОМСК, 20 фев — РИА Новости. Учащиеся нескольких омских школ собрали посылки для солдат в зоне СВО, а также написали бойцам сотни вдохновляющих писем, рассказали в пресс-службе областного правительства. Акцию "Солдатская посылка" перед Днем защитника Отечества проводит омский молодежный центр "Химик". Школьники Советского округа Омска обычно собирают подарки для солдат, проходящих срочную службу. В этом году часть посылок будет направлена бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции на Украине. "Поддержка очень важна нашим солдатам, поэтому мы решили собрать эти посылки для них. К акции подключились школьники Советского округа, в котором и расположен наш центр. Порядка 4 тысяч ребят решили поддержать наших бойцов, собрать вещи первой необходимости и написать письма", — приводят слова сотрудницы "Химика" Ольги Семенихиной в пресс-службе правительства. К акции подключились ученики школ № 8, 32, 44, 63, 82, 94 и 160 Омска. Посылки ребята собирали на протяжении всего февраля.

https://ria.ru/20240220/shokolad-1928479991.html

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общество, украина, омск