https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928477913.html

Жители Тюмени передали два квадрокоптера участникам спецоперации

Жители Тюмени передали два квадрокоптера участникам спецоперации - РИА Новости, 20.02.2024

Жители Тюмени передали два квадрокоптера участникам спецоперации

Жители Тюмени передали для военнослужащих 40-го гвардейского инженерно-саперного полка два высокотехнологичных квадрокоптера, которые помогут при выполнении... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:39

2024-02-20T14:39

2024-02-20T14:39

надежные люди

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 20 фев – РИА Новости. Жители Тюмени передали для военнослужащих 40-го гвардейского инженерно-саперного полка два высокотехнологичных квадрокоптера, которые помогут при выполнении боевых задач и послужат их безопасности, рассказал журналистам депутат Тюменской городской думы Антон Терехин. "Два новых современных дрона помогут мониторить ситуацию, чтобы парни понимали, куда стоит пойти, а куда, возможно, нет. Сегодня мы их вручили ребятам, которые через несколько дней отбывают к месту службы. Можно сказать, это подарок к 23 февраля", – сказал он. По словам депутата, он вместе с бизнесменами регулярно участвует в акции "Сто миллионов для Победы". Помимо техники и оборудования они закупают и передают тюменским бойцам медикаменты, средства личной гигиены и другую необходимую помощь. Ближайшие посылки на фронт будут формироваться с учетом смены сезона – на передовой скоро потребуются сапоги, пленка, брезент и прочие вещи, способные защитить от влаги, а также новые маскировочные сети на замену зимнему варианту. "Всем большое спасибо. Помощи приходит много как по заявкам, так и просто люди собирают что-то, как в данном случае. Касаемо дронов – это необходимая вещь, особенно в условиях специальной военной операции. Они занимают процентов восемьдесят всех боевых действий, будут использованы по назначению и приблизят победу, которая, безусловно, будет за нами", – поблагодарил тюменцев представитель 40-го гвардейского инженерно-саперного полка.

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюмень