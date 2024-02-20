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Жители Тюмени передали два квадрокоптера участникам спецоперации - РИА Новости, 20.02.2024
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Надежные люди
 
14:39 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928477913.html
Жители Тюмени передали два квадрокоптера участникам спецоперации
Жители Тюмени передали два квадрокоптера участникам спецоперации - РИА Новости, 20.02.2024
Жители Тюмени передали два квадрокоптера участникам спецоперации
Жители Тюмени передали для военнослужащих 40-го гвардейского инженерно-саперного полка два высокотехнологичных квадрокоптера, которые помогут при выполнении... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:39
2024-02-20T14:39
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тюмень
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ТЮМЕНЬ, 20 фев – РИА Новости. Жители Тюмени передали для военнослужащих 40-го гвардейского инженерно-саперного полка два высокотехнологичных квадрокоптера, которые помогут при выполнении боевых задач и послужат их безопасности, рассказал журналистам депутат Тюменской городской думы Антон Терехин. "Два новых современных дрона помогут мониторить ситуацию, чтобы парни понимали, куда стоит пойти, а куда, возможно, нет. Сегодня мы их вручили ребятам, которые через несколько дней отбывают к месту службы. Можно сказать, это подарок к 23 февраля", – сказал он. По словам депутата, он вместе с бизнесменами регулярно участвует в акции "Сто миллионов для Победы". Помимо техники и оборудования они закупают и передают тюменским бойцам медикаменты, средства личной гигиены и другую необходимую помощь. Ближайшие посылки на фронт будут формироваться с учетом смены сезона – на передовой скоро потребуются сапоги, пленка, брезент и прочие вещи, способные защитить от влаги, а также новые маскировочные сети на замену зимнему варианту. "Всем большое спасибо. Помощи приходит много как по заявкам, так и просто люди собирают что-то, как в данном случае. Касаемо дронов – это необходимая вещь, особенно в условиях специальной военной операции. Они занимают процентов восемьдесят всех боевых действий, будут использованы по назначению и приблизят победу, которая, безусловно, будет за нами", – поблагодарил тюменцев представитель 40-го гвардейского инженерно-саперного полка.
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тюмень
Надежные люди, Тюмень
Жители Тюмени передали два квадрокоптера участникам спецоперации

Терехин: жители Тюмени передали два квадрокоптера участникам спецоперации

© РИА НовостиТюменцы подарили участникам спецоперации два дрона
Тюменцы подарили участникам спецоперации два дрона - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости
Тюменцы подарили участникам спецоперации два дрона
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 20 фев – РИА Новости. Жители Тюмени передали для военнослужащих 40-го гвардейского инженерно-саперного полка два высокотехнологичных квадрокоптера, которые помогут при выполнении боевых задач и послужат их безопасности, рассказал журналистам депутат Тюменской городской думы Антон Терехин.
"Два новых современных дрона помогут мониторить ситуацию, чтобы парни понимали, куда стоит пойти, а куда, возможно, нет. Сегодня мы их вручили ребятам, которые через несколько дней отбывают к месту службы. Можно сказать, это подарок к 23 февраля", – сказал он.
© РИА НовостиТюменцы подарили участникам спецоперации два дрона
Тюменцы подарили участникам спецоперации два дрона - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости
Тюменцы подарили участникам спецоперации два дрона
По словам депутата, он вместе с бизнесменами регулярно участвует в акции "Сто миллионов для Победы". Помимо техники и оборудования они закупают и передают тюменским бойцам медикаменты, средства личной гигиены и другую необходимую помощь. Ближайшие посылки на фронт будут формироваться с учетом смены сезона – на передовой скоро потребуются сапоги, пленка, брезент и прочие вещи, способные защитить от влаги, а также новые маскировочные сети на замену зимнему варианту.
"Всем большое спасибо. Помощи приходит много как по заявкам, так и просто люди собирают что-то, как в данном случае. Касаемо дронов – это необходимая вещь, особенно в условиях специальной военной операции. Они занимают процентов восемьдесят всех боевых действий, будут использованы по назначению и приблизят победу, которая, безусловно, будет за нами", – поблагодарил тюменцев представитель 40-го гвардейского инженерно-саперного полка.
© РИА НовостиТюменцы подарили участникам спецоперации два дрона
Тюменцы подарили участникам спецоперации два дрона - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости
Тюменцы подарили участникам спецоперации два дрона
 
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