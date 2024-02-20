Рейтинг@Mail.ru
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 190 военных за сутки - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 20.02.2024 (обновлено: 14:28 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928468497.html
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 190 военных за сутки
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 190 военных за сутки - РИА Новости, 20.02.2024
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 190 военных за сутки
Российские военнослужащие нанесли поражение украинским формированиям на южнодонецком направлении и отразили одну контратаку, потери противника составили до 190... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:17
2024-02-20T14:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
запорожская область
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским формированиям на южнодонецком направлении и отразили одну контратаку, потери противника составили до 190 солдат, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также была отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко в Запорожской области."Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк и четыре автомобиля", - уточнили в МО РФ.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, безопасность, запорожская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Запорожская область, США
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 190 военных за сутки

МО: на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 190 военных за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским формированиям на южнодонецком направлении и отразили одну контратаку, потери противника составили до 190 солдат, сообщили в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
"Русские на самом деле идут!" Военный аналитик пытается предупредить Запад
7 февраля, 18:21
Отмечается, что также была отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко в Запорожской области.
"Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк и четыре автомобиля", - уточнили в МО РФ.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьЗапорожская областьСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала