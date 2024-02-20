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На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 190 военных за сутки
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 190 военных за сутки - РИА Новости, 20.02.2024
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 190 военных за сутки
Российские военнослужащие нанесли поражение украинским формированиям на южнодонецком направлении и отразили одну контратаку, потери противника составили до 190... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:17
2024-02-20T14:17
2024-02-20T14:28
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским формированиям на южнодонецком направлении и отразили одну контратаку, потери противника составили до 190 солдат, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе населенного пункта Луговское Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также была отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко в Запорожской области."Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк и четыре автомобиля", - уточнили в МО РФ.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Запорожская область, США
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 190 военных за сутки
МО: на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 190 военных за сутки