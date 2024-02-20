https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928367563.html

ВСУ перешли на оружие НАТО на Херсонском направлении, рассказал разведчик

ВСУ перешли на оружие НАТО на Херсонском направлении, рассказал разведчик - РИА Новости, 20.02.2024

ВСУ перешли на оружие НАТО на Херсонском направлении, рассказал разведчик

Украинская армия на Херсонском направлении почти полностью перешла на вооружение стран НАТО, сообщил российский разведчик из группировки войск "Днепр" с... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T06:12

2024-02-20T06:12

2024-02-20T06:12

специальная военная операция на украине

нато

украина

вооруженные силы украины

в мире

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ГЕНИЧЕСК, 20 фев - РИА Новости. Украинская армия на Херсонском направлении почти полностью перешла на вооружение стран НАТО, сообщил российский разведчик из группировки войск "Днепр" с позывным "Заря". "Нас обстреливали со всего натовского (оружия - ред.). То есть, советского практически ничего не было. Наверное, за исключением только стрелкового вооружения. То есть, это автоматы. И то, навряд ли. Я думаю, что там уже так же замена идет полностью. А арта (артиллерия - ред.), там, минометы - всё натовское. Уже все натовское", - рассказал корреспонденту РИА Новости российский офицер с позывным "Заря". Разведчик подчеркнул, что по-видимому все советское вооружение и боекомплекты к нему у киевского режима закончились.

https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928366115.html

украина

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нато, украина, вооруженные силы украины, в мире