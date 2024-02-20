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ВСУ перешли на оружие НАТО на Херсонском направлении, рассказал разведчик - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:12 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928367563.html
ВСУ перешли на оружие НАТО на Херсонском направлении, рассказал разведчик
ВСУ перешли на оружие НАТО на Херсонском направлении, рассказал разведчик - РИА Новости, 20.02.2024
ВСУ перешли на оружие НАТО на Херсонском направлении, рассказал разведчик
Украинская армия на Херсонском направлении почти полностью перешла на вооружение стран НАТО, сообщил российский разведчик из группировки войск "Днепр" с... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T06:12
2024-02-20T06:12
специальная военная операция на украине
нато
украина
вооруженные силы украины
в мире
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ГЕНИЧЕСК, 20 фев - РИА Новости. Украинская армия на Херсонском направлении почти полностью перешла на вооружение стран НАТО, сообщил российский разведчик из группировки войск "Днепр" с позывным "Заря". "Нас обстреливали со всего натовского (оружия - ред.). То есть, советского практически ничего не было. Наверное, за исключением только стрелкового вооружения. То есть, это автоматы. И то, навряд ли. Я думаю, что там уже так же замена идет полностью. А арта (артиллерия - ред.), там, минометы - всё натовское. Уже все натовское", - рассказал корреспонденту РИА Новости российский офицер с позывным "Заря". Разведчик подчеркнул, что по-видимому все советское вооружение и боекомплекты к нему у киевского режима закончились.
https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928366115.html
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нато, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ перешли на оружие НАТО на Херсонском направлении, рассказал разведчик

Российский разведчик: ВСУ перешли на оружие НАТО на Херсонском направлении

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 20 фев - РИА Новости. Украинская армия на Херсонском направлении почти полностью перешла на вооружение стран НАТО, сообщил российский разведчик из группировки войск "Днепр" с позывным "Заря".
"Нас обстреливали со всего натовского (оружия - ред.). То есть, советского практически ничего не было. Наверное, за исключением только стрелкового вооружения. То есть, это автоматы. И то, навряд ли. Я думаю, что там уже так же замена идет полностью. А арта (артиллерия - ред.), там, минометы - всё натовское. Уже все натовское", - рассказал корреспонденту РИА Новости российский офицер с позывным "Заря".
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Разведчик подчеркнул, что по-видимому все советское вооружение и боекомплекты к нему у киевского режима закончились.
 
Специальная военная операция на УкраинеНАТОУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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