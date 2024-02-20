https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928367563.html
ВСУ перешли на оружие НАТО на Херсонском направлении, рассказал разведчик
ВСУ перешли на оружие НАТО на Херсонском направлении, рассказал разведчик - РИА Новости, 20.02.2024
ВСУ перешли на оружие НАТО на Херсонском направлении, рассказал разведчик
Украинская армия на Херсонском направлении почти полностью перешла на вооружение стран НАТО, сообщил российский разведчик из группировки войск "Днепр" с... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T06:12
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ГЕНИЧЕСК, 20 фев - РИА Новости. Украинская армия на Херсонском направлении почти полностью перешла на вооружение стран НАТО, сообщил российский разведчик из группировки войск "Днепр" с позывным "Заря". "Нас обстреливали со всего натовского (оружия - ред.). То есть, советского практически ничего не было. Наверное, за исключением только стрелкового вооружения. То есть, это автоматы. И то, навряд ли. Я думаю, что там уже так же замена идет полностью. А арта (артиллерия - ред.), там, минометы - всё натовское. Уже все натовское", - рассказал корреспонденту РИА Новости российский офицер с позывным "Заря". Разведчик подчеркнул, что по-видимому все советское вооружение и боекомплекты к нему у киевского режима закончились.
https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928366115.html
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нато, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ перешли на оружие НАТО на Херсонском направлении, рассказал разведчик
Российский разведчик: ВСУ перешли на оружие НАТО на Херсонском направлении
ГЕНИЧЕСК, 20 фев - РИА Новости. Украинская армия на Херсонском направлении почти полностью перешла на вооружение стран НАТО, сообщил российский разведчик из группировки войск "Днепр" с позывным "Заря".
"Нас обстреливали со всего натовского (оружия - ред.). То есть, советского практически ничего не было. Наверное, за исключением только стрелкового вооружения. То есть, это автоматы. И то, навряд ли. Я думаю, что там уже так же замена идет полностью. А арта (артиллерия - ред.), там, минометы - всё натовское. Уже все натовское", - рассказал корреспонденту РИА Новости российский офицер с позывным "Заря".
Группировка "Восток" пресекла попытки ротации ВСУ
Разведчик подчеркнул, что по-видимому все советское вооружение и боекомплекты к нему у киевского режима закончились.