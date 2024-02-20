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Артиллеристы ЗВО уничтожили польскую САУ Krab на Купянском направлении - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:35 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928366294.html
Артиллеристы ЗВО уничтожили польскую САУ Krab на Купянском направлении
Артиллеристы ЗВО уничтожили польскую САУ Krab на Купянском направлении - РИА Новости, 20.02.2024
Артиллеристы ЗВО уничтожили польскую САУ Krab на Купянском направлении
Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили из гаубицы "Гиацинт-Б" на купянском направлении самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ польского... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T05:35
2024-02-20T05:35
специальная военная операция на украине
россия
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безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили из гаубицы "Гиацинт-Б" на купянском направлении самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ польского производства, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ польского производства на купянском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что натовская артиллерийская установка была выявлена в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийской разведкой ВС РФ.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы ЗВО уничтожили польскую САУ Krab на Купянском направлении

МО: артиллеристы ЗВО уничтожили польскую САУ Krab на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б"
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили из гаубицы "Гиацинт-Б" на купянском направлении самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ польского производства, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ польского производства на купянском направлении", - сообщили в МО РФ.
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Группировка "Восток" пресекла попытки ротации ВСУ
Вчера, 05:33
В ведомстве уточнили, что натовская артиллерийская установка была выявлена в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийской разведкой ВС РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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