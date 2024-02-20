https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928366294.html

Артиллеристы ЗВО уничтожили польскую САУ Krab на Купянском направлении

Артиллеристы ЗВО уничтожили польскую САУ Krab на Купянском направлении - РИА Новости, 20.02.2024

Артиллеристы ЗВО уничтожили польскую САУ Krab на Купянском направлении

Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили из гаубицы "Гиацинт-Б" на купянском направлении самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ польского... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T05:35

2024-02-20T05:35

2024-02-20T05:35

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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили из гаубицы "Гиацинт-Б" на купянском направлении самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ польского производства, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ польского производства на купянском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что натовская артиллерийская установка была выявлена в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийской разведкой ВС РФ.

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф