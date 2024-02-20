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Группировка "Восток" пресекла попытки ротации ВСУ - РИА Новости, 20.02.2024
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05:33 20.02.2024 (обновлено: 05:34 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928366115.html
Группировка "Восток" пресекла попытки ротации ВСУ
Группировка "Восток" пресекла попытки ротации ВСУ - РИА Новости, 20.02.2024
Группировка "Восток" пресекла попытки ротации ВСУ
Военнослужащие российской группировки войск "Восток" за прошедшие сутки пресекли попытки украинских войск провести ротации на передовых позициях в районах шести РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T05:33
2024-02-20T05:34
специальная военная операция на украине
старомайорское
донецкая народная республика
запорожская область
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" за прошедшие сутки пресекли попытки украинских войск провести ротации на передовых позициях в районах шести населенных пунктов в ДНР и Запорожской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении. В течение суток улучшено тактическое положение, пресечены попытки противника провести ротации на передовых позициях в районах Пречистовки, Урожайного, Старомайорского, Ровнополя, Марфополя и Луговского", - сказал Гордеев.Он добавил, что ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами были поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Угледара, Урожайного, Старомайорского, Ровнополя и Приютного. "Уничтожены три пункта временной дислокации, девять пунктов управления беспилотной авиацией и две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель", - отметил начальник пресс-центра. Гордеев напомнил, что на Южнодонецком направлении противник потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-20.
https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928364910.html
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старомайорское, донецкая народная республика, запорожская область, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Группировка "Восток" пресекла попытки ротации ВСУ

МО: группировка "Восток" пресекла попытки ротации ВСУ у шести населенных пунктов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" за прошедшие сутки пресекли попытки украинских войск провести ротации на передовых позициях в районах шести населенных пунктов в ДНР и Запорожской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении. В течение суток улучшено тактическое положение, пресечены попытки противника провести ротации на передовых позициях в районах Пречистовки, Урожайного, Старомайорского, Ровнополя, Марфополя и Луговского", - сказал Гордеев.
Он добавил, что ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами были поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Угледара, Урожайного, Старомайорского, Ровнополя и Приютного.
"Уничтожены три пункта временной дислокации, девять пунктов управления беспилотной авиацией и две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель", - отметил начальник пресс-центра.
Гордеев напомнил, что на Южнодонецком направлении противник потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-20.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСтаромайорскоеДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьАлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
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