https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928366115.html
Группировка "Восток" пресекла попытки ротации ВСУ
Группировка "Восток" пресекла попытки ротации ВСУ - РИА Новости, 20.02.2024
Группировка "Восток" пресекла попытки ротации ВСУ
Военнослужащие российской группировки войск "Восток" за прошедшие сутки пресекли попытки украинских войск провести ротации на передовых позициях в районах шести РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T05:33
2024-02-20T05:33
2024-02-20T05:34
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старомайорское
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александр гордеев (полковник)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" за прошедшие сутки пресекли попытки украинских войск провести ротации на передовых позициях в районах шести населенных пунктов в ДНР и Запорожской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении. В течение суток улучшено тактическое положение, пресечены попытки противника провести ротации на передовых позициях в районах Пречистовки, Урожайного, Старомайорского, Ровнополя, Марфополя и Луговского", - сказал Гордеев.Он добавил, что ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами были поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Угледара, Урожайного, Старомайорского, Ровнополя и Приютного. "Уничтожены три пункта временной дислокации, девять пунктов управления беспилотной авиацией и две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель", - отметил начальник пресс-центра. Гордеев напомнил, что на Южнодонецком направлении противник потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-20.
https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928364910.html
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Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Группировка "Восток" пресекла попытки ротации ВСУ
МО: группировка "Восток" пресекла попытки ротации ВСУ у шести населенных пунктов
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" за прошедшие сутки пресекли попытки украинских войск провести ротации на передовых позициях в районах шести населенных пунктов в ДНР и Запорожской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении. В течение суток улучшено тактическое положение, пресечены попытки противника провести ротации на передовых позициях в районах Пречистовки, Урожайного, Старомайорского, Ровнополя, Марфополя и Луговского", - сказал Гордеев.
Он добавил, что ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами были поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ
в районах Угледара
, Урожайного, Старомайорского, Ровнополя и Приютного.
"Уничтожены три пункта временной дислокации, девять пунктов управления беспилотной авиацией и две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель", - отметил начальник пресс-центра.
Гордеев напомнил, что на Южнодонецком направлении противник потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-20.
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