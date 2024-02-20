https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928366115.html

Группировка "Восток" пресекла попытки ротации ВСУ

Группировка "Восток" пресекла попытки ротации ВСУ - РИА Новости, 20.02.2024

Группировка "Восток" пресекла попытки ротации ВСУ

Военнослужащие российской группировки войск "Восток" за прошедшие сутки пресекли попытки украинских войск провести ротации на передовых позициях в районах шести РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T05:33

2024-02-20T05:33

2024-02-20T05:34

специальная военная операция на украине

старомайорское

донецкая народная республика

запорожская область

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" за прошедшие сутки пресекли попытки украинских войск провести ротации на передовых позициях в районах шести населенных пунктов в ДНР и Запорожской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении. В течение суток улучшено тактическое положение, пресечены попытки противника провести ротации на передовых позициях в районах Пречистовки, Урожайного, Старомайорского, Ровнополя, Марфополя и Луговского", - сказал Гордеев.Он добавил, что ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами были поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад, 102-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Угледара, Урожайного, Старомайорского, Ровнополя и Приютного. "Уничтожены три пункта временной дислокации, девять пунктов управления беспилотной авиацией и две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель", - отметил начальник пресс-центра. Гордеев напомнил, что на Южнодонецком направлении противник потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-20.

https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928364910.html

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старомайорское, донецкая народная республика, запорожская область, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность