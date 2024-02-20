https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928365277.html
Минобороны показало, как Су-25 выполняет "змейку"
Минобороны показало, как Су-25 выполняет "змейку" - РИА Новости, 20.02.2024
Минобороны показало, как Су-25 выполняет "змейку"
Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на донецком направлении, а после выполнили маневр "змейка", чтобы предотвратить пуск ракет ПЗРК... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T05:06
2024-02-20T05:06
2024-02-20T05:23
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на донецком направлении, а после выполнили маневр "змейка", чтобы предотвратить пуск ракет ПЗРК по ним, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника на донецком направлении. Удар корректировали передовые авиационные наводчики", - говорится в сообщении. Отмечается, что для предотвращения пуска противником ракет ПЗРК, экипажи выполнили маневр "змейка" с одновременным отстрелом ложных тепловых целей, после чего вернулись на аэродром базирования. По докладу передовых авиационных наводчиков цель была успешно поражена. "В ходе выполнения боевой задачи было обнаружено скопление живой силы противника, была поставлена задача на уничтожение, выполнили подготовку к повторному вылету, взлет, набор высоты, выход в точку начала расчетного разворота, выход на цель, пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования, противоракетное маневрирование, отход от цели. С земли передовые авиационные наводчики подсказали, что цель была поражена, поблагодарили за работу. Победа будет за нами!" – рассказал летчик Су-25 с позывным "Снайпер". В опубликованном Минобороны видеоролике видно, как самолёты взлетают с аэродрома, выходят на цель и наносят удар, после чего выполняют противоракетный манёвр.
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безопасность, россия, су-25, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Су-25, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало, как Су-25 выполняет "змейку"
Минобороны показало, как летчики Су-25 выполняют "змейку" после удара по ВСУ
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на донецком направлении, а после выполнили маневр "змейка", чтобы предотвратить пуск ракет ПЗРК по ним, сообщили в Минобороны РФ.
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"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника на донецком направлении. Удар корректировали передовые авиационные наводчики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для предотвращения пуска противником ракет ПЗРК, экипажи выполнили маневр "змейка" с одновременным отстрелом ложных тепловых целей, после чего вернулись на аэродром базирования. По докладу передовых авиационных наводчиков цель была успешно поражена.
"В ходе выполнения боевой задачи было обнаружено скопление живой силы противника, была поставлена задача на уничтожение, выполнили подготовку к повторному вылету, взлет, набор высоты, выход в точку начала расчетного разворота, выход на цель, пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования, противоракетное маневрирование, отход от цели. С земли передовые авиационные наводчики подсказали, что цель была поражена, поблагодарили за работу. Победа будет за нами!" – рассказал летчик Су-25 с позывным "Снайпер".
В опубликованном Минобороны видеоролике видно, как самолёты взлетают с аэродрома, выходят на цель и наносят удар, после чего выполняют противоракетный манёвр.
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