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Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 20.02.2024
Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
Костромские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T05:03
2024-02-20T05:03
2024-02-20T05:16
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ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Костромские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны. "На Артемовском направлении штурмовые подразделения костромских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска", — рассказали в оборонном ведомстве.Уточняется, что в ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники обнаружили положение основных огневых точек и укрытий противника со скоплением пехоты. "После работы артиллерии ВДВ, которая нанесла огневое поражение и подавила основные огневые средства боевиков, десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ", — сообщили в Минобороны.Уточняется, что выявленные огневые точки противника десантники уничтожали FPV-дронами и квадрокоптерами. "После занятия вражеского опорного пункта штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку от противника и приступили к активной обороне", — добавили в министерстве.По данным ведомства от понедельника, за сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 275 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.
https://ria.ru/20240220/udary-1928356229.html
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россия, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, бмд-2, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, БМД-2, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении
МО: костромские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском
ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Костромские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"На Артемовском направлении штурмовые подразделения костромских десантников из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска", — рассказали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что в ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники обнаружили положение основных огневых точек и укрытий противника со скоплением пехоты.
"После работы артиллерии ВДВ
, которая нанесла огневое поражение и подавила основные огневые средства боевиков, десантники, подойдя к позициям ВСУ на боевых машинах десанта БМД-2, десантировались с них и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ", — сообщили в Минобороны.
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Уточняется, что выявленные огневые точки противника десантники уничтожали FPV-дронами и квадрокоптерами.
"После занятия вражеского опорного пункта штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку от противника и приступили к активной обороне", — добавили в министерстве.
По данным ведомства от понедельника, за сутки на Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 275 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, а также гаубицу Д-30.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине