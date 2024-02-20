Рейтинг@Mail.ru
В зоне СВО могут вернуться к бомбардировочной тактике, заявил аналитик - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:37 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928362546.html
В зоне СВО могут вернуться к бомбардировочной тактике, заявил аналитик
В зоне СВО могут вернуться к бомбардировочной тактике, заявил аналитик - РИА Новости, 20.02.2024
В зоне СВО могут вернуться к бомбардировочной тактике, заявил аналитик
В зоне проведения спецоперации в ближайшей перспективе могут появиться малые беспилотники-бомбардировщики самолетного типа, сбрасывающие бомбы на противника,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T03:37
2024-02-20T03:37
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1902991112_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf24d0672f4ff9919d5b9c5eece9fc1e.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В зоне проведения спецоперации в ближайшей перспективе могут появиться малые беспилотники-бомбардировщики самолетного типа, сбрасывающие бомбы на противника, пролетая над его позициями, так, как это делали бомбардировщики в период Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости ведущий российский аналитик по беспилотным системам Денис Федутинов. По его словам, спецоперация показала, что беспилотники, способные сбрасывать на противника различные боеприпасы, демонстрируют неплохую результативность на поле боя, позволяя эффективно поражать технические средства и живую силу противника. В основном сегодня для этих целей используются мультироторные дроны за счет их способности зависать над целью. Причем постепенно повышается их размерность - для атак начинают использоваться агродроны, поднимающие большое число боеприпасов. "В ближайшей перспективе для решения тактических ударных задач на переднем крае в зоне СВО могут быть также задействованы малые аппараты самолетного типа для сброса боеприпасов на противника на скорости, в момент пролета над целью – как это было принято в классической бомбардировочной авиации, например, времен Великой Отечественной войны. Развитие техники и тактических приемов нередко демонстрируют своеобразную цикличность – так что мы имеем шанс вернуться к старым методам борьбы с противником, но на новом технологическом уровне", - отметил специалист. Современная пилотируемая авиация практически не использует прямое бомбометание над целью из-за высокого риска поражения системами ПВО. Сбрасывание же свободнопадающих боеприпасов с беспилотников самолетного типа до настоящего времени применялось мало в силу низкой точности. Но ситуация может изменится в случае оснащения малых БПЛА системами прицеливания с соответствующим программным обеспечением, позволяющим точно рассчитывать момент сброса боеприпасов и их баллистику с учетом взаимного расположения БПЛА и цели, скорости дрона, а также атмосферных параметров, отмечает специалист. Федутинов также пояснил, что в случае доведения точности поражения целей при таком классическом бомбардировочном применении дронов до удовлетворительных значений, задействование подобных аппаратов может оказаться довольно удачным решением из-за наличия существенных трудностей с их уничтожением. "Борьба с подвижными, а тем более маневрирующими малыми беспилотниками на низкой высоте существенно усложняет задачу их сбития кинетическими средствами", - пояснил аналитик.
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928362158.html
https://ria.ru/20240220/udary-1928356229.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1902991112_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_745e2653c482893ee857cfdb9a988aaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
В зоне СВО могут вернуться к бомбардировочной тактике, заявил аналитик

Аналитик: характер СВО позволяет вернуться к бомбардировочной тактике ВОВ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБПЛА в зоне СВО
БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В зоне проведения спецоперации в ближайшей перспективе могут появиться малые беспилотники-бомбардировщики самолетного типа, сбрасывающие бомбы на противника, пролетая над его позициями, так, как это делали бомбардировщики в период Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости ведущий российский аналитик по беспилотным системам Денис Федутинов.
По его словам, спецоперация показала, что беспилотники, способные сбрасывать на противника различные боеприпасы, демонстрируют неплохую результативность на поле боя, позволяя эффективно поражать технические средства и живую силу противника. В основном сегодня для этих целей используются мультироторные дроны за счет их способности зависать над целью. Причем постепенно повышается их размерность - для атак начинают использоваться агродроны, поднимающие большое число боеприпасов.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Британия использует Украину как полигон для разработок, заявил эксперт
03:23
"В ближайшей перспективе для решения тактических ударных задач на переднем крае в зоне СВО могут быть также задействованы малые аппараты самолетного типа для сброса боеприпасов на противника на скорости, в момент пролета над целью – как это было принято в классической бомбардировочной авиации, например, времен Великой Отечественной войны. Развитие техники и тактических приемов нередко демонстрируют своеобразную цикличность – так что мы имеем шанс вернуться к старым методам борьбы с противником, но на новом технологическом уровне", - отметил специалист.
Современная пилотируемая авиация практически не использует прямое бомбометание над целью из-за высокого риска поражения системами ПВО. Сбрасывание же свободнопадающих боеприпасов с беспилотников самолетного типа до настоящего времени применялось мало в силу низкой точности.
Но ситуация может изменится в случае оснащения малых БПЛА системами прицеливания с соответствующим программным обеспечением, позволяющим точно рассчитывать момент сброса боеприпасов и их баллистику с учетом взаимного расположения БПЛА и цели, скорости дрона, а также атмосферных параметров, отмечает специалист.
Федутинов также пояснил, что в случае доведения точности поражения целей при таком классическом бомбардировочном применении дронов до удовлетворительных значений, задействование подобных аппаратов может оказаться довольно удачным решением из-за наличия существенных трудностей с их уничтожением.
"Борьба с подвижными, а тем более маневрирующими малыми беспилотниками на низкой высоте существенно усложняет задачу их сбития кинетическими средствами", - пояснил аналитик.
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
"Испепеляющие удары". Наступление России вызвало тревогу в США
01:20
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала