https://ria.ru/20240220/spetsoperatsiya-1928362546.html

В зоне СВО могут вернуться к бомбардировочной тактике, заявил аналитик

В зоне СВО могут вернуться к бомбардировочной тактике, заявил аналитик - РИА Новости, 20.02.2024

В зоне СВО могут вернуться к бомбардировочной тактике, заявил аналитик

В зоне проведения спецоперации в ближайшей перспективе могут появиться малые беспилотники-бомбардировщики самолетного типа, сбрасывающие бомбы на противника,... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T03:37

2024-02-20T03:37

2024-02-20T03:37

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. В зоне проведения спецоперации в ближайшей перспективе могут появиться малые беспилотники-бомбардировщики самолетного типа, сбрасывающие бомбы на противника, пролетая над его позициями, так, как это делали бомбардировщики в период Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости ведущий российский аналитик по беспилотным системам Денис Федутинов. По его словам, спецоперация показала, что беспилотники, способные сбрасывать на противника различные боеприпасы, демонстрируют неплохую результативность на поле боя, позволяя эффективно поражать технические средства и живую силу противника. В основном сегодня для этих целей используются мультироторные дроны за счет их способности зависать над целью. Причем постепенно повышается их размерность - для атак начинают использоваться агродроны, поднимающие большое число боеприпасов. "В ближайшей перспективе для решения тактических ударных задач на переднем крае в зоне СВО могут быть также задействованы малые аппараты самолетного типа для сброса боеприпасов на противника на скорости, в момент пролета над целью – как это было принято в классической бомбардировочной авиации, например, времен Великой Отечественной войны. Развитие техники и тактических приемов нередко демонстрируют своеобразную цикличность – так что мы имеем шанс вернуться к старым методам борьбы с противником, но на новом технологическом уровне", - отметил специалист. Современная пилотируемая авиация практически не использует прямое бомбометание над целью из-за высокого риска поражения системами ПВО. Сбрасывание же свободнопадающих боеприпасов с беспилотников самолетного типа до настоящего времени применялось мало в силу низкой точности. Но ситуация может изменится в случае оснащения малых БПЛА системами прицеливания с соответствующим программным обеспечением, позволяющим точно рассчитывать момент сброса боеприпасов и их баллистику с учетом взаимного расположения БПЛА и цели, скорости дрона, а также атмосферных параметров, отмечает специалист. Федутинов также пояснил, что в случае доведения точности поражения целей при таком классическом бомбардировочном применении дронов до удовлетворительных значений, задействование подобных аппаратов может оказаться довольно удачным решением из-за наличия существенных трудностей с их уничтожением. "Борьба с подвижными, а тем более маневрирующими малыми беспилотниками на низкой высоте существенно усложняет задачу их сбития кинетическими средствами", - пояснил аналитик.

https://ria.ru/20240220/ukraina-1928362158.html

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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия