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Университет спецназа в Чечне назвали именем Путина - РИА Новости, 20.02.2024
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17:01 20.02.2024 (обновлено: 17:28 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/spetsnaz-1928524340.html
Университет спецназа в Чечне назвали именем Путина
Университет спецназа в Чечне назвали именем Путина - РИА Новости, 20.02.2024
Университет спецназа в Чечне назвали именем Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале, что Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе оправдал цель своего создания, поэтому решено... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:01
2024-02-20T17:28
гудермес
чеченская республика (чечня)
безопасность
владимир путин
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 20 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале, что Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе оправдал цель своего создания, поэтому решено озвучить, что он назван именем президента России Владимира Путина."Решение назвать Российский университет спецназа @ruspetsnaz именем выдающегося политического деятеля современности, президента России Владимира Путина было принято еще в момент его основания. Но для этого учреждение должно оправдать цель своего создания и доказать, что оно способно принести пользу нашей великой Родине – России. С момента начала специальной военной операции РУС, бесспорно, стал всероссийским центром сбора и самой лучшей военной подготовки доблестных защитников нашей Родины практически со всех регионов России. Более того, на базе именно данного учреждения заложились основы межнационального боевого братства современных воинов Отечества", - написал Кадыров.По его словам, приезд заместителя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в Чечню стал "весомым поводом", чтобы озвучить это решение."Я уверен, что для всей Чеченской Республики большая честь, что на ее территории есть такое полезное и необходимое для Отечества учреждение, которое готовит самых лучших воинов для нашего государства. Учитывая, что Владимир Владимирович поднял Россию с колен и стал гарантом Конституции, величия и независимости Родины, для нас не было более достойного человека, в честь которого можно было бы назвать данное учреждение. Поэтому я официально заявляю, что отныне и впредь Российский университет спецназа будет носить имя самого мудрого, дальновидного и талантливого лидера современности - Владимира Путина", - добавил он.Ранее Кадыров сообщал о решении создать в столице республики новый район имени Владимира Путина.
https://ria.ru/20240219/medvedev-1928285963.html
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гудермес, чеченская республика (чечня), безопасность, владимир путин, рамзан кадыров
Гудермес, Чеченская республика (Чечня), Безопасность, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
Университет спецназа в Чечне назвали именем Путина

Кадыров: Российский университет спецназа в Гудермесе будет носить имя Путина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКомплекс зданий Российского университета спецназа в Гудермесе
Комплекс зданий Российского университета спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Комплекс зданий Российского университета спецназа в Гудермесе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 20 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале, что Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе оправдал цель своего создания, поэтому решено озвучить, что он назван именем президента России Владимира Путина.
"Решение назвать Российский университет спецназа @ruspetsnaz именем выдающегося политического деятеля современности, президента России Владимира Путина было принято еще в момент его основания. Но для этого учреждение должно оправдать цель своего создания и доказать, что оно способно принести пользу нашей великой Родине – России. С момента начала специальной военной операции РУС, бесспорно, стал всероссийским центром сбора и самой лучшей военной подготовки доблестных защитников нашей Родины практически со всех регионов России. Более того, на базе именно данного учреждения заложились основы межнационального боевого братства современных воинов Отечества", - написал Кадыров.
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По его словам, приезд заместителя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в Чечню стал "весомым поводом", чтобы озвучить это решение.
"Я уверен, что для всей Чеченской Республики большая честь, что на ее территории есть такое полезное и необходимое для Отечества учреждение, которое готовит самых лучших воинов для нашего государства. Учитывая, что Владимир Владимирович поднял Россию с колен и стал гарантом Конституции, величия и независимости Родины, для нас не было более достойного человека, в честь которого можно было бы назвать данное учреждение. Поэтому я официально заявляю, что отныне и впредь Российский университет спецназа будет носить имя самого мудрого, дальновидного и талантливого лидера современности - Владимира Путина", - добавил он.
Ранее Кадыров сообщал о решении создать в столице республики новый район имени Владимира Путина.
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ГудермесЧеченская республика (Чечня)БезопасностьВладимир ПутинРамзан Кадыров
 
 
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