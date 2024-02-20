https://ria.ru/20240220/spetsnaz-1928524340.html
Университет спецназа в Чечне назвали именем Путина
Университет спецназа в Чечне назвали именем Путина - РИА Новости, 20.02.2024
Университет спецназа в Чечне назвали именем Путина
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале, что Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе оправдал цель своего создания, поэтому решено... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:01
2024-02-20T17:01
2024-02-20T17:28
гудермес
чеченская республика (чечня)
безопасность
владимир путин
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 20 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале, что Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе оправдал цель своего создания, поэтому решено озвучить, что он назван именем президента России Владимира Путина."Решение назвать Российский университет спецназа @ruspetsnaz именем выдающегося политического деятеля современности, президента России Владимира Путина было принято еще в момент его основания. Но для этого учреждение должно оправдать цель своего создания и доказать, что оно способно принести пользу нашей великой Родине – России. С момента начала специальной военной операции РУС, бесспорно, стал всероссийским центром сбора и самой лучшей военной подготовки доблестных защитников нашей Родины практически со всех регионов России. Более того, на базе именно данного учреждения заложились основы межнационального боевого братства современных воинов Отечества", - написал Кадыров.По его словам, приезд заместителя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в Чечню стал "весомым поводом", чтобы озвучить это решение."Я уверен, что для всей Чеченской Республики большая честь, что на ее территории есть такое полезное и необходимое для Отечества учреждение, которое готовит самых лучших воинов для нашего государства. Учитывая, что Владимир Владимирович поднял Россию с колен и стал гарантом Конституции, величия и независимости Родины, для нас не было более достойного человека, в честь которого можно было бы назвать данное учреждение. Поэтому я официально заявляю, что отныне и впредь Российский университет спецназа будет носить имя самого мудрого, дальновидного и талантливого лидера современности - Владимира Путина", - добавил он.Ранее Кадыров сообщал о решении создать в столице республики новый район имени Владимира Путина.
https://ria.ru/20240219/medvedev-1928285963.html
https://ria.ru/20240219/chechnya-1928272877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гудермес, чеченская республика (чечня), безопасность, владимир путин, рамзан кадыров
Гудермес, Чеченская республика (Чечня), Безопасность, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
Университет спецназа в Чечне назвали именем Путина
Кадыров: Российский университет спецназа в Гудермесе будет носить имя Путина
ГРОЗНЫЙ, 20 фев - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале
, что Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе оправдал цель своего создания, поэтому решено озвучить, что он назван именем президента России Владимира Путина.
"Решение назвать Российский университет спецназа @ruspetsnaz именем выдающегося политического деятеля современности, президента России Владимира Путина было принято еще в момент его основания. Но для этого учреждение должно оправдать цель своего создания и доказать, что оно способно принести пользу нашей великой Родине – России. С момента начала специальной военной операции РУС, бесспорно, стал всероссийским центром сбора и самой лучшей военной подготовки доблестных защитников нашей Родины практически со всех регионов России. Более того, на базе именно данного учреждения заложились основы межнационального боевого братства современных воинов Отечества", - написал Кадыров.
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По его словам, приезд заместителя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева
в Чечню стал "весомым поводом", чтобы озвучить это решение.
"Я уверен, что для всей Чеченской Республики большая честь, что на ее территории есть такое полезное и необходимое для Отечества учреждение, которое готовит самых лучших воинов для нашего государства. Учитывая, что Владимир Владимирович поднял Россию с колен и стал гарантом Конституции, величия и независимости Родины, для нас не было более достойного человека, в честь которого можно было бы назвать данное учреждение. Поэтому я официально заявляю, что отныне и впредь Российский университет спецназа будет носить имя самого мудрого, дальновидного и талантливого лидера современности - Владимира Путина", - добавил он.
Ранее Кадыров сообщал о решении создать в столице республики новый район имени Владимира Путина.
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