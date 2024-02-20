https://ria.ru/20240220/spetsnaz-1928524340.html

Университет спецназа в Чечне назвали именем Путина

Университет спецназа в Чечне назвали именем Путина - РИА Новости, 20.02.2024

Университет спецназа в Чечне назвали именем Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале, что Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе оправдал цель своего создания, поэтому решено... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:01

2024-02-20T17:01

2024-02-20T17:28

гудермес

чеченская республика (чечня)

безопасность

владимир путин

рамзан кадыров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928523127_0:0:3524:1983_1920x0_80_0_0_89e8a653ab2c1ee2b95047b8db2e6311.jpg

ГРОЗНЫЙ, 20 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram-канале, что Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе оправдал цель своего создания, поэтому решено озвучить, что он назван именем президента России Владимира Путина."Решение назвать Российский университет спецназа @ruspetsnaz именем выдающегося политического деятеля современности, президента России Владимира Путина было принято еще в момент его основания. Но для этого учреждение должно оправдать цель своего создания и доказать, что оно способно принести пользу нашей великой Родине – России. С момента начала специальной военной операции РУС, бесспорно, стал всероссийским центром сбора и самой лучшей военной подготовки доблестных защитников нашей Родины практически со всех регионов России. Более того, на базе именно данного учреждения заложились основы межнационального боевого братства современных воинов Отечества", - написал Кадыров.По его словам, приезд заместителя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в Чечню стал "весомым поводом", чтобы озвучить это решение."Я уверен, что для всей Чеченской Республики большая честь, что на ее территории есть такое полезное и необходимое для Отечества учреждение, которое готовит самых лучших воинов для нашего государства. Учитывая, что Владимир Владимирович поднял Россию с колен и стал гарантом Конституции, величия и независимости Родины, для нас не было более достойного человека, в честь которого можно было бы назвать данное учреждение. Поэтому я официально заявляю, что отныне и впредь Российский университет спецназа будет носить имя самого мудрого, дальновидного и талантливого лидера современности - Владимира Путина", - добавил он.Ранее Кадыров сообщал о решении создать в столице республики новый район имени Владимира Путина.

https://ria.ru/20240219/medvedev-1928285963.html

https://ria.ru/20240219/chechnya-1928272877.html

гудермес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

гудермес, чеченская республика (чечня), безопасность, владимир путин, рамзан кадыров