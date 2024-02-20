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В Москве в третий раз побит рекорд снежного покрова
В Москве в третий раз побит рекорд снежного покрова - РИА Новости, 20.02.2024
В Москве в третий раз побит рекорд снежного покрова
Москва третий день подряд обновляет снежный рекорд, высота снежного покрова составляет 64 сантиметра, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:24
2024-02-20T11:24
2024-02-20T11:24
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Москва третий день подряд обновляет снежный рекорд, высота снежного покрова составляет 64 сантиметра, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Высота снежного покрова в столице продолжает постепенно уменьшаться… К утру 20 февраля высота снежного покрова в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, уменьшилась ещё на 2 сантиметра и составила 64 сантиметра, однако этого значения хватило, чтобы обновить очередной, уже третий подряд, рекорд по высоте снежного покрова. На этот раз пало достижение 1994 года, составлявшее 63 сантиметра", - написал Леус. Синоптик отметил, что на других метеостанциях мегаполиса высота снежного покрова во вторник утром составляла от 59 сантиметров на Балчуге до 72 сантиметров в Тушино. "В Подмосковье высота сугробов меняется от 51 сантиметра в Серпухове до 66 сантиметров в Павловском Посаде", - добавил Леус.
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общество, московская область (подмосковье), москва, серпухов, михаил леус, снегопад в москве
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Серпухов, Михаил Леус, Снегопад в Москве
В Москве в третий раз побит рекорд снежного покрова
Синоптик: Москва третий день подряд обновляет снежный рекорд