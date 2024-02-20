https://ria.ru/20240220/snaypery-1928403828.html
В прокуратуре Украины признали, что на майдане не было российских снайперов
В прокуратуре Украины признали, что на майдане не было российских снайперов - РИА Новости, 20.02.2024
В прокуратуре Украины признали, что на майдане не было российских снайперов
В офисе генпрокурора Украины признали, что на майдане в 2014 году не было российских снайперов, как об этом до этого неоднократно заявляла украинская сторона. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:09
2024-02-20T11:09
2024-02-20T11:09
в мире
украина
киев
виктор янукович
евросоюз
верховная рада украины
петр порошенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102569/95/1025699530_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_34592b9bf41c79bc8c75b446fec2900d.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В офисе генпрокурора Украины признали, что на майдане в 2014 году не было российских снайперов, как об этом до этого неоднократно заявляла украинская сторона. По данным местных СМИ, все преступления, совершённые во время госпереворота на Украине 2013-2014 годов, условно объединены в одно дело. "Если кто-то хотел бы услышать, что на майдане (в Киеве) были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители", - приводит украинское издание "Страна" слова главы профильного департамента офиса генпрокурора Алексея Донского. Как ранее сообщало Государственное бюро расследований Украины, 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве фигуранты дела применили табельное оружие против участников акций протеста. По данным украинских правоохранителей, в результате погибли 48 человек, а еще 90 получили огнестрельные ранения. Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
https://ria.ru/20240220/maydan-1928281342.html
https://ria.ru/20240220/azarov-1928375529.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102569/95/1025699530_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_f80f6f172e21762e1a3d80bd488e1ee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, виктор янукович, евросоюз, верховная рада украины, петр порошенко
В мире, Украина, Киев, Виктор Янукович, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Петр Порошенко
В прокуратуре Украины признали, что на майдане не было российских снайперов
На Украине спустя 10 лет признали, что на майдане не было российских снайперов
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В офисе генпрокурора Украины признали, что на майдане в 2014 году не было российских снайперов, как об этом до этого неоднократно заявляла украинская сторона.
По данным местных СМИ, все преступления, совершённые во время госпереворота на Украине 2013-2014 годов, условно объединены в одно дело.
"Кровавый четверг". Когда Украина прошла точку невозврата
«
"Если кто-то хотел бы услышать, что на майдане (в Киеве) были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители", - приводит украинское издание "Страна" слова главы профильного департамента офиса генпрокурора Алексея Донского.
Как ранее сообщало Государственное бюро расследований Украины, 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве фигуранты дела применили табельное оружие против участников акций протеста. По данным украинских правоохранителей, в результате погибли 48 человек, а еще 90 получили огнестрельные ранения.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
Николай Азаров: за 10 лет с момента окончания Майдана Украина разрушилась