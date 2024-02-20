Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ о присвоении званий служащим силовых ведомств - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 20.02.2024 (обновлено: 11:14 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/siloviki-1928405248.html
Путин подписал указ о присвоении званий служащим силовых ведомств
Путин подписал указ о присвоении званий служащим силовых ведомств - РИА Новости, 20.02.2024
Путин подписал указ о присвоении званий служащим силовых ведомств
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ряда воинских и специальных званий, в том числе первому замначальника Главного оперативного... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:13
2024-02-20T11:14
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ряда воинских и специальных званий, в том числе первому замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктору Познихиру и представителю Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимиру Цимлянскому, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Присвоить воинские звания: а) военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации: генерал-полковника Познихиру Виктору Викторовичу... вице-адмирала... Цимлянскому Владимиру Викторовичу", - говорится в документе. Кроме того, звания генерал-лейтенанта полиции присвоены начальнику Санкт-Петербургского университета МВД России Игорю Амельчакову и главе МВД Крыма Игорю Илларионову. Также звание генерал-полковника внутренней службы присвоено замдиректора ФСИН России Валерию Бояриневу.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство обороны рф (минобороны рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Путин подписал указ о присвоении званий служащим силовых ведомств

Путин подписал указ о присвоении ряда званий служащим Минобороны, МВД и ФСИН

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ряда воинских и специальных званий, в том числе первому замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктору Познихиру и представителю Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимиру Цимлянскому, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Присвоить воинские звания: а) военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации: генерал-полковника Познихиру Виктору Викторовичу... вице-адмирала... Цимлянскому Владимиру Викторовичу", - говорится в документе.
Кроме того, звания генерал-лейтенанта полиции присвоены начальнику Санкт-Петербургского университета МВД России Игорю Амельчакову и главе МВД Крыма Игорю Илларионову. Также звание генерал-полковника внутренней службы присвоено замдиректора ФСИН России Валерию Бояриневу.
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала