https://ria.ru/20240220/siloviki-1928405248.html

Путин подписал указ о присвоении званий служащим силовых ведомств

Путин подписал указ о присвоении званий служащим силовых ведомств - РИА Новости, 20.02.2024

Путин подписал указ о присвоении званий служащим силовых ведомств

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ряда воинских и специальных званий, в том числе первому замначальника Главного оперативного... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:13

2024-02-20T11:13

2024-02-20T11:14

безопасность

россия

владимир путин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ряда воинских и специальных званий, в том числе первому замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктору Познихиру и представителю Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимиру Цимлянскому, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Присвоить воинские звания: а) военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации: генерал-полковника Познихиру Виктору Викторовичу... вице-адмирала... Цимлянскому Владимиру Викторовичу", - говорится в документе. Кроме того, звания генерал-лейтенанта полиции присвоены начальнику Санкт-Петербургского университета МВД России Игорю Амельчакову и главе МВД Крыма Игорю Илларионову. Также звание генерал-полковника внутренней службы присвоено замдиректора ФСИН России Валерию Бояриневу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство обороны рф (минобороны рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)