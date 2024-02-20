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Путин подписал указ о присвоении званий служащим силовых ведомств
Путин подписал указ о присвоении званий служащим силовых ведомств - РИА Новости, 20.02.2024
Путин подписал указ о присвоении званий служащим силовых ведомств
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ряда воинских и специальных званий, в том числе первому замначальника Главного оперативного... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:13
2024-02-20T11:13
2024-02-20T11:14
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ряда воинских и специальных званий, в том числе первому замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктору Познихиру и представителю Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимиру Цимлянскому, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Присвоить воинские звания: а) военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации: генерал-полковника Познихиру Виктору Викторовичу... вице-адмирала... Цимлянскому Владимиру Викторовичу", - говорится в документе. Кроме того, звания генерал-лейтенанта полиции присвоены начальнику Санкт-Петербургского университета МВД России Игорю Амельчакову и главе МВД Крыма Игорю Илларионову. Также звание генерал-полковника внутренней службы присвоено замдиректора ФСИН России Валерию Бояриневу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство обороны рф (минобороны рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Путин подписал указ о присвоении званий служащим силовых ведомств
Путин подписал указ о присвоении ряда званий служащим Минобороны, МВД и ФСИН