https://ria.ru/20240220/shulginov-1928475382.html

Минэнерго: Запад должен сам предложить идеи по транзиту газа через Украину

Минэнерго: Запад должен сам предложить идеи по транзиту газа через Украину - РИА Новости, 20.02.2024

Минэнерго: Запад должен сам предложить идеи по транзиту газа через Украину

Европейские страны должны сами попробовать выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит газа из РФ через Украину, заявил министр энергетики России... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:35

2024-02-20T14:35

2024-02-20T14:35

николай шульгинов

украина

россия

европа

экономика

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804078298_0:436:2866:2048_1920x0_80_0_0_4e35d000bfd410ac972d9fd1a48276c3.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Европейские страны должны сами попробовать выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит газа из РФ через Украину, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов на пресс-конференции на Дне энергетика на международной выставке-форуме "Россия". "Я думаю, европейские страны должны сами все же позаботиться и попробовать выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит, потому что они в этом заинтересованы", - сказал Шульгинов, отвечая на вопрос о планах продления транзитного газового соглашения с Украиной, которое заканчивается в этом году. Он добавил, что что в настоящее время "конкретные переговоры на эту тему не идут".

https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай шульгинов, украина, россия, европа, экономика, выставка-форум "россия"