https://ria.ru/20240220/shulginov-1928475382.html
Минэнерго: Запад должен сам предложить идеи по транзиту газа через Украину
Минэнерго: Запад должен сам предложить идеи по транзиту газа через Украину - РИА Новости, 20.02.2024
Минэнерго: Запад должен сам предложить идеи по транзиту газа через Украину
Европейские страны должны сами попробовать выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит газа из РФ через Украину, заявил министр энергетики России... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:35
2024-02-20T14:35
2024-02-20T14:35
николай шульгинов
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россия
европа
экономика
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Европейские страны должны сами попробовать выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит газа из РФ через Украину, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов на пресс-конференции на Дне энергетика на международной выставке-форуме "Россия". "Я думаю, европейские страны должны сами все же позаботиться и попробовать выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит, потому что они в этом заинтересованы", - сказал Шульгинов, отвечая на вопрос о планах продления транзитного газового соглашения с Украиной, которое заканчивается в этом году. Он добавил, что что в настоящее время "конкретные переговоры на эту тему не идут".
https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html
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николай шульгинов, украина, россия, европа, экономика, выставка-форум "россия"
Николай Шульгинов, Украина, Россия, Европа, Экономика, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия"
Минэнерго: Запад должен сам предложить идеи по транзиту газа через Украину
Шульгинов: Европа должна сама предложить идеи по транзиту газа через Украину
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Европейские страны должны сами попробовать выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит газа из РФ через Украину, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов на пресс-конференции на Дне энергетика на международной выставке-форуме "Россия".
"Я думаю, европейские страны должны сами все же позаботиться и попробовать выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит, потому что они в этом заинтересованы", - сказал Шульгинов, отвечая на вопрос о планах продления транзитного газового соглашения с Украиной, которое заканчивается в этом году.
Он добавил, что что в настоящее время "конкретные переговоры на эту тему не идут".
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