Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго: Запад должен сам предложить идеи по транзиту газа через Украину - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:35 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/shulginov-1928475382.html
Минэнерго: Запад должен сам предложить идеи по транзиту газа через Украину
Минэнерго: Запад должен сам предложить идеи по транзиту газа через Украину - РИА Новости, 20.02.2024
Минэнерго: Запад должен сам предложить идеи по транзиту газа через Украину
Европейские страны должны сами попробовать выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит газа из РФ через Украину, заявил министр энергетики России... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:35
2024-02-20T14:35
николай шульгинов
украина
россия
европа
экономика
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804078298_0:436:2866:2048_1920x0_80_0_0_4e35d000bfd410ac972d9fd1a48276c3.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Европейские страны должны сами попробовать выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит газа из РФ через Украину, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов на пресс-конференции на Дне энергетика на международной выставке-форуме "Россия". "Я думаю, европейские страны должны сами все же позаботиться и попробовать выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит, потому что они в этом заинтересованы", - сказал Шульгинов, отвечая на вопрос о планах продления транзитного газового соглашения с Украиной, которое заканчивается в этом году. Он добавил, что что в настоящее время "конкретные переговоры на эту тему не идут".
https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804078298_90:355:2348:2048_1920x0_80_0_0_d4139477434ce78487b04103f1042cf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай шульгинов, украина, россия, европа, экономика, выставка-форум "россия"
Николай Шульгинов, Украина, Россия, Европа, Экономика, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия"
Минэнерго: Запад должен сам предложить идеи по транзиту газа через Украину

Шульгинов: Европа должна сама предложить идеи по транзиту газа через Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник газового хаба
Сотрудник газового хаба - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудник газового хаба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Европейские страны должны сами попробовать выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит газа из РФ через Украину, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов на пресс-конференции на Дне энергетика на международной выставке-форуме "Россия".
"Я думаю, европейские страны должны сами все же позаботиться и попробовать выйти с каким-то предложением, как сохранить транзит, потому что они в этом заинтересованы", - сказал Шульгинов, отвечая на вопрос о планах продления транзитного газового соглашения с Украиной, которое заканчивается в этом году.
Он добавил, что что в настоящее время "конкретные переговоры на эту тему не идут".
Работник Газпрома на газоизмерительной станции - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Главная игра года: Россия сделала свой шаг, очередь — за Европой
3 февраля, 08:00
 
Выставка-форум "Россия"Николай ШульгиновУкраинаРоссияЕвропаЭкономикаВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала