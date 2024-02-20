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Производство бензина класса пять снизилось с начала года, заявил Шульгинов - РИА Новости, 20.02.2024
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14:26 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/shulginov-1928472912.html
Производство бензина класса пять снизилось с начала года, заявил Шульгинов
Производство бензина класса пять снизилось с начала года, заявил Шульгинов - РИА Новости, 20.02.2024
Производство бензина класса пять снизилось с начала года, заявил Шульгинов
Производство бензина класса 5 в России с начала года снизилось примерно на 1,8%, экспорт - на 32%, "рынок сбалансирован", заявил журналистам министр энергетики... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:26
2024-02-20T14:26
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Производство бензина класса 5 в России с начала года снизилось примерно на 1,8%, экспорт - на 32%, "рынок сбалансирован", заявил журналистам министр энергетики России Николай Шульгинов на пресс-конференции на Дне энергетика на международной выставке-форуме "Россия". "В целом с начала года производство бензина класса 5 немножко снизилось - на 1,8%. Мы увеличили производство бензина класса 5 на других заводах и сбалансировали спрос и предложение уже снижением экспорта", - сообщил Шульгинов "Экспорт бензинов класса 5 снизился на 32%, поэтому рынок сбалансирован", - добавил он.
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выставка-форум "россия", николай шульгинов, россия, экономика
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Николай Шульгинов, Россия, Экономика
Производство бензина класса пять снизилось с начала года, заявил Шульгинов

Шульгинов: производство бензина класса пять в РФ снизилось с начала года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Производство бензина класса 5 в России с начала года снизилось примерно на 1,8%, экспорт - на 32%, "рынок сбалансирован", заявил журналистам министр энергетики России Николай Шульгинов на пресс-конференции на Дне энергетика на международной выставке-форуме "Россия".
"В целом с начала года производство бензина класса 5 немножко снизилось - на 1,8%. Мы увеличили производство бензина класса 5 на других заводах и сбалансировали спрос и предложение уже снижением экспорта", - сообщил Шульгинов
"Экспорт бензинов класса 5 снизился на 32%, поэтому рынок сбалансирован", - добавил он.
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