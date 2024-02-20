https://ria.ru/20240220/shoygu-1928571826.html

Шойгу рассказал, сколько контрактников набрали ВС России с начала 2024 года

Шойгу рассказал, сколько контрактников набрали ВС России с начала 2024 года - РИА Новости, 20.02.2024

Шойгу рассказал, сколько контрактников набрали ВС России с начала 2024 года

Почти 540 тысяч человек поступили на военную службу по контракту в ВС РФ в 2023 году, это позволило создать 2 резервные армии, 6 дивизий, с начала 2024 года... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:46

2024-02-20T19:46

2024-02-20T20:11

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Почти 540 тысяч человек поступили на военную службу по контракту в ВС РФ в 2023 году, это позволило создать 2 резервные армии, 6 дивизий, с начала 2024 года набрано 50 тысяч, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу."Что касается контракта, в прошлом году почти 540 тысяч набрано по контракту, это позволило нам создать две резервные армии, шесть дивизий", - сказал Шойгу в интервью российским журналистам.По его словам, на сегодняшний день - это обученные, профессиональные войска, которые представляют "серьезную силу"."В этом году, на сегодняшний день, 50 тысяч уже (набрано - ред.) по контракту, и люди продолжают идти", - сказал министр.

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы рф, безопасность