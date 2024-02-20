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Шойгу раскрыл планы ВСУ по украинскому контрнаступлению - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:37 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/shoygu-1928561695.html
Шойгу раскрыл планы ВСУ по украинскому контрнаступлению
Шойгу раскрыл планы ВСУ по украинскому контрнаступлению - РИА Новости, 20.02.2024
Шойгу раскрыл планы ВСУ по украинскому контрнаступлению
Основной целью провалившегося летом украинского контрнаступления был выход ВСУ к Азовскому морю, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:37
2024-02-20T19:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Основной целью провалившегося летом украинского контрнаступления был выход ВСУ к Азовскому морю, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Основной удар был на ореховском направлении, он был направлен на то, чтобы сделать коридор на Мариуполь, там же … Мелитополь-Бердянск, и противник должен был выйти на Азов*, вернуть себе Азовское море, переезд … на Крым. Этому была посвящена вся идея, которую пытались воплотить в жизнь", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Общество
Шойгу раскрыл планы ВСУ по украинскому контрнаступлению

Шойгу: идея контрнаступа заключалась в том, чтобы ВСУ дошли до Азовского моря

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Сергей Шойгу
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Основной целью провалившегося летом украинского контрнаступления был выход ВСУ к Азовскому морю, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Основной удар был на ореховском направлении, он был направлен на то, чтобы сделать коридор на Мариуполь, там же … Мелитополь-Бердянск, и противник должен был выйти на Азов*, вернуть себе Азовское море, переезд … на Крым. Этому была посвящена вся идея, которую пытались воплотить в жизнь", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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