https://ria.ru/20240220/shoygu-1928561695.html

Шойгу раскрыл планы ВСУ по украинскому контрнаступлению

Шойгу раскрыл планы ВСУ по украинскому контрнаступлению - РИА Новости, 20.02.2024

Шойгу раскрыл планы ВСУ по украинскому контрнаступлению

Основной целью провалившегося летом украинского контрнаступления был выход ВСУ к Азовскому морю, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:37

2024-02-20T19:37

2024-02-20T19:37

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

общество

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Основной целью провалившегося летом украинского контрнаступления был выход ВСУ к Азовскому морю, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Основной удар был на ореховском направлении, он был направлен на то, чтобы сделать коридор на Мариуполь, там же … Мелитополь-Бердянск, и противник должен был выйти на Азов*, вернуть себе Азовское море, переезд … на Крым. Этому была посвящена вся идея, которую пытались воплотить в жизнь", - сказал Шойгу по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, общество