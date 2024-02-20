https://ria.ru/20240220/sholts-1928533719.html

Шольц признал, что конфликт на Украине сильно ударил по Германии

Шольц признал, что конфликт на Украине сильно ударил по Германии - РИА Новости, 20.02.2024

Шольц признал, что конфликт на Украине сильно ударил по Германии

Последствия конфликта на Украине оказались серьезными для Германии, которая не была к этому готова, признал канцлер Олаф Шольц, выступая на конференции... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:36

2024-02-20T17:36

2024-02-20T18:32

россия

германия

украина

олаф шольц

владимир путин

такер карлсон

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924596401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c96da95a0fd300c05b49f971da270edc.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Последствия конфликта на Украине оказались серьезными для Германии, которая не была к этому готова, признал канцлер Олаф Шольц, выступая на конференции Федерального объединения работодателей. "Последствия <…> сильно затронули нас здесь, в Германии, потому что мы не были хорошо подготовлены", — сказал он. При этом он отметил, что немецкое правительство довольно быстро приняло все меры, в частности в кратчайшие сроки построило новые терминалы для сжиженного природного газа и нашло новых поставщиков энергоресурсов. Как отмечал президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, сейчас Германия втридорога покупает СПГ в Европе, что роняет до нуля уровень ее конкурентоспособности и экономики в целом. Но, по его словам, нынешнее немецкое правительство руководствуется не национальными интересами, а интересами коллективного Запада.После начала российской военной спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это нанесло серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с ограничениями, подчеркивали в Москве, тогда как Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, украина, олаф шольц, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире