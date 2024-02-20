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Шольц признал, что конфликт на Украине сильно ударил по Германии - РИА Новости, 20.02.2024
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17:36 20.02.2024 (обновлено: 18:32 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/sholts-1928533719.html
Шольц признал, что конфликт на Украине сильно ударил по Германии
Шольц признал, что конфликт на Украине сильно ударил по Германии - РИА Новости, 20.02.2024
Шольц признал, что конфликт на Украине сильно ударил по Германии
Последствия конфликта на Украине оказались серьезными для Германии, которая не была к этому готова, признал канцлер Олаф Шольц, выступая на конференции... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:36
2024-02-20T18:32
россия
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украина
олаф шольц
владимир путин
такер карлсон
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Последствия конфликта на Украине оказались серьезными для Германии, которая не была к этому готова, признал канцлер Олаф Шольц, выступая на конференции Федерального объединения работодателей. "Последствия &lt;…&gt; сильно затронули нас здесь, в Германии, потому что мы не были хорошо подготовлены", — сказал он. При этом он отметил, что немецкое правительство довольно быстро приняло все меры, в частности в кратчайшие сроки построило новые терминалы для сжиженного природного газа и нашло новых поставщиков энергоресурсов. Как отмечал президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, сейчас Германия втридорога покупает СПГ в Европе, что роняет до нуля уровень ее конкурентоспособности и экономики в целом. Но, по его словам, нынешнее немецкое правительство руководствуется не национальными интересами, а интересами коллективного Запада.После начала российской военной спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это нанесло серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с ограничениями, подчеркивали в Москве, тогда как Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html
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россия, германия, украина, олаф шольц, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Россия, Германия, Украина, Олаф Шольц, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
Шольц признал, что конфликт на Украине сильно ударил по Германии

Шольц: конфликт на Украине ударил по Германии, поскольку она плохо подготовилась

© AP Photo / Ebrahim NorooziОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Последствия конфликта на Украине оказались серьезными для Германии, которая не была к этому готова, признал канцлер Олаф Шольц, выступая на конференции Федерального объединения работодателей.
"Последствия <…> сильно затронули нас здесь, в Германии, потому что мы не были хорошо подготовлены", — сказал он.
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При этом он отметил, что немецкое правительство довольно быстро приняло все меры, в частности в кратчайшие сроки построило новые терминалы для сжиженного природного газа и нашло новых поставщиков энергоресурсов.
Как отмечал президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, сейчас Германия втридорога покупает СПГ в Европе, что роняет до нуля уровень ее конкурентоспособности и экономики в целом. Но, по его словам, нынешнее немецкое правительство руководствуется не национальными интересами, а интересами коллективного Запада.
После начала российской военной спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это нанесло серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с ограничениями, подчеркивали в Москве, тогда как Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
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РоссияГерманияУкраинаОлаф ШольцВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОВ мире
 
 
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