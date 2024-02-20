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"Катастрофа". В Германии ужаснулись новому заявлению Шольца о Путине - РИА Новости, 20.02.2024
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12:51 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/sholts-1928433751.html
"Катастрофа". В Германии ужаснулись новому заявлению Шольца о Путине
"Катастрофа". В Германии ужаснулись новому заявлению Шольца о Путине - РИА Новости, 20.02.2024
"Катастрофа". В Германии ужаснулись новому заявлению Шольца о Путине
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за призыв усилить совместную оборону в рамках НАТО. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:51
2024-02-20T12:51
в мире
германия
россия
нато
владимир путин
олаф шольц
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за призыв усилить совместную оборону в рамках НАТО.По его утверждению, в противном случае президент России Владимир Путин получит выгоду."Хватить платить за продолжение конфликта с Россией", — написал один из комментаторов. "Германия катится ко дну все быстрее и быстрее", — отметил другой. "Шольц — это катастрофа для страны", — поддержал третий. "Канцлер получил новые инструкции от Байдена?" — поинтересовался еще один пользователь. "Пришло время переговоров", — заключили читатели. Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. При этом он отметил, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же, подчеркнул глава государства, готова к диалогу.
https://ria.ru/20240220/rossiya-1928389396.html
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в мире, германия, россия, нато, владимир путин, олаф шольц
В мире, Германия, Россия, НАТО, Владимир Путин, Олаф Шольц

"Катастрофа". В Германии ужаснулись новому заявлению Шольца о Путине

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за призыв усилить совместную оборону в рамках НАТО.
По его утверждению, в противном случае президент России Владимир Путин получит выгоду.
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"Хватить платить за продолжение конфликта с Россией", — написал один из комментаторов.

"Германия катится ко дну все быстрее и быстрее", — отметил другой.

"Шольц — это катастрофа для страны", — поддержал третий.

"Канцлер получил новые инструкции от Байдена?" — поинтересовался еще один пользователь.

"Пришло время переговоров", — заключили читатели.

Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. При этом он отметил, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же, подчеркнул глава государства, готова к диалогу.
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В миреГерманияРоссияНАТОВладимир ПутинОлаф Шольц
 
 
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