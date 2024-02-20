https://ria.ru/20240220/shokolad-1928479991.html

Студенты госуниверситета в Магадане приготовили шоколад для бойцов СВО

Студенты госуниверситета в Магадане приготовили шоколад для бойцов СВО - РИА Новости, 20.02.2024

Студенты госуниверситета в Магадане приготовили шоколад для бойцов СВО

Волонтеры доставили в зону СВО 15 килограммов шоколада, изготовленного студентами магаданского Северо-Восточного госуниверситета (СВГУ), рассказал журналистам... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:45

2024-02-20T14:45

2024-02-20T14:45

надежные люди

общество

магадан

перспектива

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МАГАДАН, 20 фев — РИА Новости. Волонтеры доставили в зону СВО 15 килограммов шоколада, изготовленного студентами магаданского Северо-Восточного госуниверситета (СВГУ), рассказал журналистам руководитель регионального образовательного центра "Перспектива" Денис Домрачев. "Меня попросили передать нашим ребятам 15 килограммов шоколада, который сделали студенты СВГУ. Магаданские школьники добавили к ним конфеты, написали послания и пожелания, подписали плитки с шоколадом", — рассказал Домрачев. Он добавил, что первые сладкие посылки уже дошли до бойцов СВО, военные передали свою благодарность.

https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928319881.html

магадан

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общество, магадан, перспектива