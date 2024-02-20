Рейтинг@Mail.ru
Студенты госуниверситета в Магадане приготовили шоколад для бойцов СВО - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
14:45 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/shokolad-1928479991.html
Студенты госуниверситета в Магадане приготовили шоколад для бойцов СВО
Студенты госуниверситета в Магадане приготовили шоколад для бойцов СВО - РИА Новости, 20.02.2024
Студенты госуниверситета в Магадане приготовили шоколад для бойцов СВО
Волонтеры доставили в зону СВО 15 килограммов шоколада, изготовленного студентами магаданского Северо-Восточного госуниверситета (СВГУ), рассказал журналистам... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:45
2024-02-20T14:45
надежные люди
общество
магадан
перспектива
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909358167_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0b9b9d1d01e1ed084292b3c2c6301b6.jpg
МАГАДАН, 20 фев — РИА Новости. Волонтеры доставили в зону СВО 15 килограммов шоколада, изготовленного студентами магаданского Северо-Восточного госуниверситета (СВГУ), рассказал журналистам руководитель регионального образовательного центра "Перспектива" Денис Домрачев. "Меня попросили передать нашим ребятам 15 килограммов шоколада, который сделали студенты СВГУ. Магаданские школьники добавили к ним конфеты, написали послания и пожелания, подписали плитки с шоколадом", — рассказал Домрачев. Он добавил, что первые сладкие посылки уже дошли до бойцов СВО, военные передали свою благодарность.
https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928319881.html
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909358167_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a74761750ec3f6529f1852dcf55903cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, магадан, перспектива
Надежные люди, Общество, Магадан, Перспектива
Студенты госуниверситета в Магадане приготовили шоколад для бойцов СВО

Студенты госуниверситета в Магадане приготовили 15 кг шоколада для бойцов СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПроизводство сладостей
Производство сладостей - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Производство сладостей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 20 фев — РИА Новости. Волонтеры доставили в зону СВО 15 килограммов шоколада, изготовленного студентами магаданского Северо-Восточного госуниверситета (СВГУ), рассказал журналистам руководитель регионального образовательного центра "Перспектива" Денис Домрачев.
"Меня попросили передать нашим ребятам 15 килограммов шоколада, который сделали студенты СВГУ. Магаданские школьники добавили к ним конфеты, написали послания и пожелания, подписали плитки с шоколадом", — рассказал Домрачев.
Он добавил, что первые сладкие посылки уже дошли до бойцов СВО, военные передали свою благодарность.
Студенты и сотрудники Сеченовского университета в открывшейся мастерской Сеченовский университет в помощь фронту начали плести маскировочные сети
Студенты Сеченовки будут делать маскировочные сети для военных
19 февраля, 19:26
 
Надежные людиОбществоМагаданПерспектива
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала