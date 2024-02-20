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В Турции назвали условия для открытия счетов россиянам - РИА Новости, 20.02.2024
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08:15 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/scheta-1928373671.html
В Турции назвали условия для открытия счетов россиянам
В Турции назвали условия для открытия счетов россиянам - РИА Новости, 20.02.2024
В Турции назвали условия для открытия счетов россиянам
Госбанки Турции продолжают открывать счета гражданам РФ, условиями являются наличие вида на жительство (ВНЖ) и права на работу, заявил РИА Новости представитель РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T08:15
2024-02-20T08:15
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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Госбанки Турции продолжают открывать счета гражданам РФ, условиями являются наличие вида на жительство (ВНЖ) и права на работу, заявил РИА Новости представитель филиала госбанка Ziraat в Анкаре. Турецкий частный банк Denizbank начал запрашивать у клиентов-россиян документы, подтверждающие вид на жительство в Турции, сообщала газета РБК со ссылкой на письмо из банка. В банке корреспонденту РИА Новости заявили, что запрос связан с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США. "Счета гражданам России открываются. Условиями являются наличие ВНЖ, право на работу или студенческая виза", - сказал представитель филиала Ziraat. По его словам, никаких уведомлений о запрете открывать счета россиянам государственные банки Турции не получали. С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе сообщал 14 февраля, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
https://ria.ru/20240220/turtsiya-1928370356.html
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турция, россия, в мире
Турция, Россия, В мире
В Турции назвали условия для открытия счетов россиянам

Представитель Ziraat: госбанки Турции открывают счета россиянам с условиями

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАнкара
Анкара - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 20 фев – РИА Новости. Госбанки Турции продолжают открывать счета гражданам РФ, условиями являются наличие вида на жительство (ВНЖ) и права на работу, заявил РИА Новости представитель филиала госбанка Ziraat в Анкаре.
Турецкий частный банк Denizbank начал запрашивать у клиентов-россиян документы, подтверждающие вид на жительство в Турции, сообщала газета РБК со ссылкой на письмо из банка. В банке корреспонденту РИА Новости заявили, что запрос связан с внутренними процедурами, а не с санкционной политикой США.
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"Счета гражданам России открываются. Условиями являются наличие ВНЖ, право на работу или студенческая виза", - сказал представитель филиала Ziraat.
По его словам, никаких уведомлений о запрете открывать счета россиянам государственные банки Турции не получали.
С 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями.
Вопросом занялся турецкий минторг, Москва ведет диалог с Анкарой. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе сообщал 14 февраля, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.
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