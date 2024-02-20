https://ria.ru/20240220/sanktsii-1928599749.html

США заявили, что новый пакет санкций затронет ВПК в российской экономике

США заявили, что новый пакет санкций затронет ВПК в российской экономике - РИА Новости, 20.02.2024

США заявили, что новый пакет санкций затронет ВПК в российской экономике

Новый пакет санкций против России затронет ВПК и источники дохода в экономике страны, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T22:34

2024-02-20T22:34

2024-02-20T23:03

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ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Новый пакет санкций против России затронет ВПК и источники дохода в экономике страны, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, чьи слова привел Reuters."США представят новые санкции против России, которые затронут целый ряд объектов, в том числе в оборонном и промышленном комплексах страны наряду с источниками дохода для ее экономики", — говорится в публикации.Новый крупный пакет ограничений в отношении Москвы анонсировал и сам президент Соединенных Штатов Джо Байден, но отказался сообщить подробности. Он сказал журналистам, что будет готов ответить на соответствующие вопросы в пятницу.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Россию. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления страны — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.В России также заявляли, что Вашингтону и его союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928242660.html

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928340758.html

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россия, сша, украина, джейк салливан, джо байден, москва, владимир путин