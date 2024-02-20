США заявили, что новый пакет санкций затронет ВПК в российской экономике
Салливан: новый пакет санкций затронет ВПК и источники дохода в экономике РФ
© AP Photo / Jacquelyn MartinПриспущенный флаг напротив здания Капитолия США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Новый пакет санкций против России затронет ВПК и источники дохода в экономике страны, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, чьи слова привел Reuters.
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"США представят новые санкции против России, которые затронут целый ряд объектов, в том числе в оборонном и промышленном комплексах страны наряду с источниками дохода для ее экономики", — говорится в публикации.
Новый крупный пакет ограничений в отношении Москвы анонсировал и сам президент Соединенных Штатов Джо Байден, но отказался сообщить подробности. Он сказал журналистам, что будет готов ответить на соответствующие вопросы в пятницу.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Россию. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления страны — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.
В России также заявляли, что Вашингтону и его союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.