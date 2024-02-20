Рейтинг@Mail.ru
США заявили, что новый пакет санкций затронет ВПК в российской экономике - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 20.02.2024 (обновлено: 23:03 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/sanktsii-1928599749.html
США заявили, что новый пакет санкций затронет ВПК в российской экономике
США заявили, что новый пакет санкций затронет ВПК в российской экономике - РИА Новости, 20.02.2024
США заявили, что новый пакет санкций затронет ВПК в российской экономике
Новый пакет санкций против России затронет ВПК и источники дохода в экономике страны, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T22:34
2024-02-20T23:03
россия
сша
украина
джейк салливан
джо байден
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920280955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_076ded2361141f1a79a8ffb3230621af.jpg
ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Новый пакет санкций против России затронет ВПК и источники дохода в экономике страны, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, чьи слова привел Reuters.&quot;США представят новые санкции против России, которые затронут целый ряд объектов, в том числе в оборонном и промышленном комплексах страны наряду с источниками дохода для ее экономики&quot;, — говорится в публикации.Новый крупный пакет ограничений в отношении Москвы анонсировал и сам президент Соединенных Штатов Джо Байден, но отказался сообщить подробности. Он сказал журналистам, что будет готов ответить на соответствующие вопросы в пятницу.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Россию. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления страны — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.В России также заявляли, что Вашингтону и его союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928242660.html
https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928340758.html
россия
сша
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920280955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fdc427653874e4f76c2722c386cd810.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, джейк салливан, джо байден, москва, владимир путин
Россия, США, Украина, Джейк Салливан, Джо Байден, Москва, Владимир Путин
США заявили, что новый пакет санкций затронет ВПК в российской экономике

Салливан: новый пакет санкций затронет ВПК и источники дохода в экономике РФ

© AP Photo / Jacquelyn MartinПриспущенный флаг напротив здания Капитолия США
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Новый пакет санкций против России затронет ВПК и источники дохода в экономике страны, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, чьи слова привел Reuters.
«

"США представят новые санкции против России, которые затронут целый ряд объектов, в том числе в оборонном и промышленном комплексах страны наряду с источниками дохода для ее экономики", — говорится в публикации.

Новый крупный пакет ограничений в отношении Москвы анонсировал и сам президент Соединенных Штатов Джо Байден, но отказался сообщить подробности. Он сказал журналистам, что будет готов ответить на соответствующие вопросы в пятницу.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Россию. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления страны — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
ЕС хочет принять новый пакет санкций, чтобы угодить США, заявили в Венгрии
19 февраля, 14:20
В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.
В России также заявляли, что Вашингтону и его союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Лавров прокомментировал подготовку новых антироссийских санкций
19 февраля, 21:37
 
РоссияСШАУкраинаДжейк СалливанДжо БайденМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала