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Премьер Грузии заявил, что не планирует вводить санкции против России - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:11 20.02.2024 (обновлено: 22:05 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/sanktsii-1928564121.html
Премьер Грузии заявил, что не планирует вводить санкции против России
Премьер Грузии заявил, что не планирует вводить санкции против России - РИА Новости, 20.02.2024
Премьер Грузии заявил, что не планирует вводить санкции против России
Грузия не планирует вводить санкции против России, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе во время визита в Брюссель. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:11
2024-02-20T22:05
специальная военная операция на украине
в мире
грузия
украина
ираклий кобахидзе
санкции в отношении россии
россия
владимир зеленский
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ТБИЛИСИ, 20 фев — РИА Новости. Грузия не планирует вводить санкции против России, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе во время визита в Брюссель.&quot;Что касается санкций (против России. — Прим. ред.), то у нас очень четкая позиция в этом направлении: мы не вводим санкции, и у нас есть для этого очень веские аргументы. В то же время Грузия не используется для обхода санкций&quot;, — сказал он на брифинге после заседания Совета по ассоциации Грузия — ЕС.Грузинские власти планируют придерживаться такой политики, уточнил он. При этом глава правительства отметил, что Тбилиси "продолжит оказывать Украине политическую поддержку из-за существующей между народами дружбы".Кобахидзе добавил, что его страна поддерживает Киев с гуманитарной точки зрения, но заявления украинских чиновников о желании открыть в Грузии второй фронт против России огорчают. В феврале 2022 года Ираклий Гарибашвили, занимавший тогда пост премьера, заявил, что Грузия не присоединится к западным санкциям против России. Вскоре президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси.
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в мире, грузия, украина, ираклий кобахидзе, санкции в отношении россии, россия, владимир зеленский, ираклий гарибашвили, тбилиси, евросоюз
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Премьер Грузии заявил, что не планирует вводить санкции против России

Кобахидзе: Грузия не вводит санкции против России по очень веским причинам

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 20 фев — РИА Новости. Грузия не планирует вводить санкции против России, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе во время визита в Брюссель.
«

"Что касается санкций (против России. — Прим. ред.), то у нас очень четкая позиция в этом направлении: мы не вводим санкции, и у нас есть для этого очень веские аргументы. В то же время Грузия не используется для обхода санкций", — сказал он на брифинге после заседания Совета по ассоциации Грузия — ЕС.

Грузинские власти планируют придерживаться такой политики, уточнил он. При этом глава правительства отметил, что Тбилиси "продолжит оказывать Украине политическую поддержку из-за существующей между народами дружбы".
Кобахидзе добавил, что его страна поддерживает Киев с гуманитарной точки зрения, но заявления украинских чиновников о желании открыть в Грузии второй фронт против России огорчают.
В феврале 2022 года Ираклий Гарибашвили, занимавший тогда пост премьера, заявил, что Грузия не присоединится к западным санкциям против России. Вскоре президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГрузияУкраинаИраклий КобахидзеСанкции в отношении РоссииРоссияВладимир ЗеленскийИраклий ГарибашвилиТбилисиЕвросоюз
 
 
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