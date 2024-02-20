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Премьер Грузии заявил, что не планирует вводить санкции против России
Премьер Грузии заявил, что не планирует вводить санкции против России - РИА Новости, 20.02.2024
Премьер Грузии заявил, что не планирует вводить санкции против России
Грузия не планирует вводить санкции против России, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе во время визита в Брюссель. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:11
2024-02-20T19:11
2024-02-20T22:05
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ТБИЛИСИ, 20 фев — РИА Новости. Грузия не планирует вводить санкции против России, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе во время визита в Брюссель."Что касается санкций (против России. — Прим. ред.), то у нас очень четкая позиция в этом направлении: мы не вводим санкции, и у нас есть для этого очень веские аргументы. В то же время Грузия не используется для обхода санкций", — сказал он на брифинге после заседания Совета по ассоциации Грузия — ЕС.Грузинские власти планируют придерживаться такой политики, уточнил он. При этом глава правительства отметил, что Тбилиси "продолжит оказывать Украине политическую поддержку из-за существующей между народами дружбы".Кобахидзе добавил, что его страна поддерживает Киев с гуманитарной точки зрения, но заявления украинских чиновников о желании открыть в Грузии второй фронт против России огорчают. В феврале 2022 года Ираклий Гарибашвили, занимавший тогда пост премьера, заявил, что Грузия не присоединится к западным санкциям против России. Вскоре президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Премьер Грузии заявил, что не планирует вводить санкции против России
Кобахидзе: Грузия не вводит санкции против России по очень веским причинам