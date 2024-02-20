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Евросоюз продлил действие антироссийских санкций - РИА Новости, 20.02.2024
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10:25 20.02.2024 (обновлено: 10:26 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/sanktsii-1928391837.html
Евросоюз продлил действие антироссийских санкций
Евросоюз продлил действие антироссийских санкций - РИА Новости, 20.02.2024
Евросоюз продлил действие антироссийских санкций
Евросоюз продлил действие антироссийских санкций, введенных в связи с вхождением в состав России ряда новых регионов, ещё на год, до 24 февраля 2025 года,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:25
2024-02-20T10:26
россия
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Евросоюз продлил действие антироссийских санкций, введенных в связи с вхождением в состав России ряда новых регионов, ещё на год, до 24 февраля 2025 года, следует из решения, опубликованного в официальном журнале ЕС. "Это решение (о продлении санкций - ред.) будет применяться до 24 февраля 2025 года", - сказано в документе. Отмечается, что речь идёт о мерах, введённых в связи с якобы "незаконным признанием, оккупацией или аннексией Российской Федерацией некоторых неподконтрольных правительству территорий Украины". Решение вступает в силу на следующий день после публикации в официальном журнале, говорится в документе. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Евросоюз продлил действие антироссийских санкций

ЕС продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Евросоюз продлил действие антироссийских санкций, введенных в связи с вхождением в состав России ряда новых регионов, ещё на год, до 24 февраля 2025 года, следует из решения, опубликованного в официальном журнале ЕС.
"Это решение (о продлении санкций - ред.) будет применяться до 24 февраля 2025 года", - сказано в документе.
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Отмечается, что речь идёт о мерах, введённых в связи с якобы "незаконным признанием, оккупацией или аннексией Российской Федерацией некоторых неподконтрольных правительству территорий Украины".
Решение вступает в силу на следующий день после публикации в официальном журнале, говорится в документе.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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