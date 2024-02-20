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Сальдо назвал четыре области Украины "абсолютной Россией" - РИА Новости, 20.02.2024
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04:03 20.02.2024
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Сальдо назвал четыре области Украины "абсолютной Россией"
Сальдо назвал четыре области Украины "абсолютной Россией" - РИА Новости, 20.02.2024
Сальдо назвал четыре области Украины "абсолютной Россией"
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре области Украины исторически являются "абсолютной Россией". РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T04:03
2024-02-20T04:03
россия
херсонская область
владимир сальдо
общество
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре области Украины исторически являются "абсолютной Россией". "Кроме регионов, вошедших в состав РФ в последние 10 лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Это абсолютная Россия", - сказал Сальдо РИА Новости. Кроме того, по его словам, неразрывно исторически связаны с Россией Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области. "Ну, а Киев — это мать городов русских. Заметьте — не украинских. К Киевской области плотно прилегают Житомирская и Винницкая. В общем — до границы 1939 года как минимум", - сказал Сальдо. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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россия, херсонская область , владимир сальдо, общество, украина
Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Общество, Украина
Сальдо назвал четыре области Украины "абсолютной Россией"

Сальдо назвал четыре области восточной Украины "абсолютной Россией"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре области Украины исторически являются "абсолютной Россией".
«
"Кроме регионов, вошедших в состав РФ в последние 10 лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Это абсолютная Россия", - сказал Сальдо РИА Новости.
Кроме того, по его словам, неразрывно исторически связаны с Россией Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области.
"Ну, а Киев — это мать городов русских. Заметьте — не украинских. К Киевской области плотно прилегают Житомирская и Винницкая. В общем — до границы 1939 года как минимум", - сказал Сальдо.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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РоссияХерсонская областьВладимир СальдоОбществоУкраина
 
 
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