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Сальдо назвал четыре области Украины "абсолютной Россией"

Сальдо назвал четыре области Украины "абсолютной Россией" - РИА Новости, 20.02.2024

Сальдо назвал четыре области Украины "абсолютной Россией"

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре области Украины исторически являются "абсолютной Россией". РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T04:03

2024-02-20T04:03

2024-02-20T04:03

россия

херсонская область

владимир сальдо

общество

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре области Украины исторически являются "абсолютной Россией". "Кроме регионов, вошедших в состав РФ в последние 10 лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Это абсолютная Россия", - сказал Сальдо РИА Новости. Кроме того, по его словам, неразрывно исторически связаны с Россией Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области. "Ну, а Киев — это мать городов русских. Заметьте — не украинских. К Киевской области плотно прилегают Житомирская и Винницкая. В общем — до границы 1939 года как минимум", - сказал Сальдо. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240219/ukraina-1928145553.html

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россия, херсонская область , владимир сальдо, общество, украина