https://ria.ru/20240220/saldo-1928363278.html
Сальдо назвал четыре области Украины "абсолютной Россией"
Сальдо назвал четыре области Украины "абсолютной Россией" - РИА Новости, 20.02.2024
Сальдо назвал четыре области Украины "абсолютной Россией"
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре области Украины исторически являются "абсолютной Россией". РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T04:03
2024-02-20T04:03
2024-02-20T04:03
россия
херсонская область
владимир сальдо
общество
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876048464_0:127:3194:1924_1920x0_80_0_0_f9146674149b13d9aa957dc7b5db3b56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре области Украины исторически являются "абсолютной Россией". "Кроме регионов, вошедших в состав РФ в последние 10 лет, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Это абсолютная Россия", - сказал Сальдо РИА Новости. Кроме того, по его словам, неразрывно исторически связаны с Россией Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области. "Ну, а Киев — это мать городов русских. Заметьте — не украинских. К Киевской области плотно прилегают Житомирская и Винницкая. В общем — до границы 1939 года как минимум", - сказал Сальдо. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240219/ukraina-1928145553.html
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876048464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_223ae8c8c636edd353dfa5a3d7324696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , владимир сальдо, общество, украина
Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Общество, Украина
Сальдо назвал четыре области Украины "абсолютной Россией"
Сальдо назвал четыре области восточной Украины "абсолютной Россией"