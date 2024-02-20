Министр обороны Швеции похвалил Россию
Министр обороны Швеции Юнсон заявил об устойчивости России на Украине
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия в конфликте на Украине продемонстрировала устойчивость, цитирует министра обороны Швеции Пола Юнсона издание Euractiv.
"Россия действительно продемонстрировала определенную устойчивость: она может восстанавливать свои силы и оборонно-промышленную базу", — сказал он.
Министр добавил, что Москва переводит свою экономику и оборонно-промышленную базу на военные рельсы, а ЕС и США не могут одобрить долгосрочную военную поддержку Киева.
На прошлой неделе первый заместитель главы Международного валютного фонда Гита Гопинат также отметила, что российская экономика развивается лучше, чем ожидалось.
Как сообщил в начале января Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока, по объему экономики Россия обогнала Германию, стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности. Такой результат президент назвал удивительным в условиях, когда страну "душат, давят" санкциями со всех сторон.
На прошлой неделе первый заместитель главы Международного валютного фонда Гита Гопинат также отметила, что российская экономика развивается лучше, чем ожидалось.
Как сообщил в начале января Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока, по объему экономики Россия обогнала Германию, стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности. Такой результат президент назвал удивительным в условиях, когда страну "душат, давят" санкциями со всех сторон.