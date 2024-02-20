https://ria.ru/20240220/rossiya-1928445261.html

Министр обороны Швеции похвалил Россию

Министр обороны Швеции похвалил Россию - РИА Новости, 20.02.2024

Министр обороны Швеции похвалил Россию

Россия в конфликте на Украине продемонстрировала устойчивость, цитирует министра обороны Швеции Пола Юнсона издание Euractiv. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T13:25

2024-02-20T13:25

2024-02-20T15:06

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия в конфликте на Украине продемонстрировала устойчивость, цитирует министра обороны Швеции Пола Юнсона издание Euractiv. "Россия действительно продемонстрировала определенную устойчивость: она может восстанавливать свои силы и оборонно-промышленную базу", — сказал он. Министр добавил, что Москва переводит свою экономику и оборонно-промышленную базу на военные рельсы, а ЕС и США не могут одобрить долгосрочную военную поддержку Киева.На прошлой неделе первый заместитель главы Международного валютного фонда Гита Гопинат также отметила, что российская экономика развивается лучше, чем ожидалось.Как сообщил в начале января Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока, по объему экономики Россия обогнала Германию, стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности. Такой результат президент назвал удивительным в условиях, когда страну "душат, давят" санкциями со всех сторон.

https://ria.ru/20240220/rossiya-1928389396.html

https://ria.ru/20240220/ukraina-1928385587.html

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