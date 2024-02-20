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Министр обороны Швеции похвалил Россию - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:25 20.02.2024 (обновлено: 15:06 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/rossiya-1928445261.html
Министр обороны Швеции похвалил Россию
Министр обороны Швеции похвалил Россию - РИА Новости, 20.02.2024
Министр обороны Швеции похвалил Россию
Россия в конфликте на Украине продемонстрировала устойчивость, цитирует министра обороны Швеции Пола Юнсона издание Euractiv. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:25
2024-02-20T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
швеция
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия в конфликте на Украине продемонстрировала устойчивость, цитирует министра обороны Швеции Пола Юнсона издание Euractiv. "Россия действительно продемонстрировала определенную устойчивость: она может восстанавливать свои силы и оборонно-промышленную базу", — сказал он. Министр добавил, что Москва переводит свою экономику и оборонно-промышленную базу на военные рельсы, а ЕС и США не могут одобрить долгосрочную военную поддержку Киева.На прошлой неделе первый заместитель главы Международного валютного фонда Гита Гопинат также отметила, что российская экономика развивается лучше, чем ожидалось.Как сообщил в начале января Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока, по объему экономики Россия обогнала Германию, стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности. Такой результат президент назвал удивительным в условиях, когда страну "душат, давят" санкциями со всех сторон.
https://ria.ru/20240220/rossiya-1928389396.html
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в мире, россия, украина, швеция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Швеция
Министр обороны Швеции похвалил Россию

Министр обороны Швеции Юнсон заявил об устойчивости России на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия в конфликте на Украине продемонстрировала устойчивость, цитирует министра обороны Швеции Пола Юнсона издание Euractiv.
"Россия действительно продемонстрировала определенную устойчивость: она может восстанавливать свои силы и оборонно-промышленную базу", — сказал он.
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На прошлой неделе первый заместитель главы Международного валютного фонда Гита Гопинат также отметила, что российская экономика развивается лучше, чем ожидалось.

Как сообщил в начале января Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока, по объему экономики Россия обогнала Германию, стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности. Такой результат президент назвал удивительным в условиях, когда страну "душат, давят" санкциями со всех сторон.
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