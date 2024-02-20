https://ria.ru/20240220/rossiya-1928410722.html

Россия нарастила поставки пшеницы в Египет

Россия нарастила поставки пшеницы в Египет - РИА Новости, 20.02.2024

Россия нарастила поставки пшеницы в Египет

Россия за одиннадцать месяцев прошлого года нарастила поставки пшеницы в Египет более чем на треть в годовом выражении - до 2,3 миллиарда долларов, в результате РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:33

2024-02-20T11:33

2024-02-20T11:33

экономика

египет

россия

оон

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия за одиннадцать месяцев прошлого года нарастила поставки пшеницы в Египет более чем на треть в годовом выражении - до 2,3 миллиарда долларов, в результате чего ее доля в египетском импорте превысила 70%, следует из расчетов РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade. Так, Египет за январь-ноябрь 2023 года приобрел на мировом рынке пшеницы на 3,25 миллиарда долларов, что на 6% меньше в годовом выражении. При этом всего на закупки зерна страна потратила 5,5 миллиарда долларов против 5,9 миллиарда в аналогичный период 2022 года. Крупнейшим поставщиком пшеницы для страны оставалась Россия, которая за указанный период поставила ее Египту на 2,3 миллиарда долларов против 1,7 миллиарда за аналогичный период годом ранее. В результате России в поставках пшеницы в Египет выросла до 71% в прошлом году с 49% в 2022 году. Другими крупными поставщиками пшеницы в Египет были Украина, которая нарастила поставки вдвое - до 411 миллионов долларов, а ее доля достигла 13% против 6% годом ранее. В то же время Румыния сократила экспорт пшеницы - в 1,9 раза, до 339 миллионов долларов, а удельный вес страны в египетском импорте составил лишь 10,5% против 19% годом ранее. Сильнее всего поставки рухнули у Болгарии - почти в девять раз, до 19,5 миллиона долларов, а ее доля сократилась до 0,6%. У Франции экспорт сократился в 6,4 раза - до 83 миллионов долларов, а доля - до 2,5% с 15%. Из поставщиков также пропали Германия (1,5% в 2022 году) и Литва (0,8%).

https://ria.ru/20240215/pshenitsa-1927473832.html

https://ria.ru/20240215/eksport-1927470154.html

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экономика, египет, россия, оон