https://ria.ru/20240220/rossiya-1928389396.html

Испугались. В США откровенно высказались о России

Испугались. В США откровенно высказались о России - РИА Новости, 20.02.2024

Испугались. В США откровенно высказались о России

В Североатлантическом альянсе испугались амбиций России, написал бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в статье для Politico. "Однако каким бы тревожным ни был... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T10:12

2024-02-20T10:12

2024-02-20T16:59

в мире

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нато

иво даалдер

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Североатлантическом альянсе испугались амбиций России, написал бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в статье для Politico. "Однако каким бы тревожным ни был успех России на местах, союзники по блоку также все больше обеспокоены тем, что у Москвы есть более масштабные амбиции — такие как в конечном итоге прямой вызов альянсу", — утверждает он. Даалдер добавил, что это не является немедленной угрозой, но вероятность такого сценария в НАТО воспринимается очень серьезно. Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. При этом он отметил, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же, подчеркнул глава государства, готова к диалогу.

https://ria.ru/20240220/ukraina-1928385587.html

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в мире, россия, нато, иво даалдер, сша