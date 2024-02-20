Испугались. В США откровенно высказались о России
Экс-посол США при НАТО Даалдер: в альянсе все больше боятся амбиций России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Североатлантическом альянсе испугались амбиций России, написал бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в статье для Politico.
"Однако каким бы тревожным ни был успех России на местах, союзники по блоку также все больше обеспокоены тем, что у Москвы есть более масштабные амбиции — такие как в конечном итоге прямой вызов альянсу", — утверждает он.
Даалдер добавил, что это не является немедленной угрозой, но вероятность такого сценария в НАТО воспринимается очень серьезно.
Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. При этом он отметил, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же, подчеркнул глава государства, готова к диалогу.
"Однако каким бы тревожным ни был успех России на местах, союзники по блоку также все больше обеспокоены тем, что у Москвы есть более масштабные амбиции — такие как в конечном итоге прямой вызов альянсу", — утверждает он.
Даалдер добавил, что это не является немедленной угрозой, но вероятность такого сценария в НАТО воспринимается очень серьезно.
Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. При этом он отметил, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же, подчеркнул глава государства, готова к диалогу.