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Испугались. В США откровенно высказались о России - РИА Новости, 20.02.2024
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10:12 20.02.2024 (обновлено: 16:59 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/rossiya-1928389396.html
Испугались. В США откровенно высказались о России
Испугались. В США откровенно высказались о России - РИА Новости, 20.02.2024
Испугались. В США откровенно высказались о России
В Североатлантическом альянсе испугались амбиций России, написал бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в статье для Politico. "Однако каким бы тревожным ни был... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:12
2024-02-20T16:59
в мире
россия
нато
иво даалдер
сша
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Североатлантическом альянсе испугались амбиций России, написал бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в статье для Politico. "Однако каким бы тревожным ни был успех России на местах, союзники по блоку также все больше обеспокоены тем, что у Москвы есть более масштабные амбиции — такие как в конечном итоге прямой вызов альянсу", — утверждает он. Даалдер добавил, что это не является немедленной угрозой, но вероятность такого сценария в НАТО воспринимается очень серьезно. Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. При этом он отметил, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же, подчеркнул глава государства, готова к диалогу.
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в мире, россия, нато, иво даалдер, сша
В мире, Россия, НАТО, Иво Даалдер, США
Испугались. В США откровенно высказались о России

Экс-посол США при НАТО Даалдер: в альянсе все больше боятся амбиций России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Североатлантическом альянсе испугались амбиций России, написал бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в статье для Politico.

"Однако каким бы тревожным ни был успех России на местах, союзники по блоку также все больше обеспокоены тем, что у Москвы есть более масштабные амбиции — такие как в конечном итоге прямой вызов альянсу", — утверждает он.

Даалдер добавил, что это не является немедленной угрозой, но вероятность такого сценария в НАТО воспринимается очень серьезно.

Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. При этом он отметил, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же, подчеркнул глава государства, готова к диалогу.
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