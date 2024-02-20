https://ria.ru/20240220/rezhim-1928497965.html

Экспериментальный правовой режим по беспилотникам установили в Иннополисе

Экспериментальный правовой режим по беспилотникам установили в Иннополисе - РИА Новости, 20.02.2024

Экспериментальный правовой режим по беспилотникам установили в Иннополисе

Правительство РФ утвердило установление в Иннополисе экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T15:29

2024-02-20T15:29

2024-02-20T15:29

республика татарстан

иннополис (татарстан)

роман шайхутдинов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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КАЗАНЬ, 20 фев – РИА Новости. Правительство РФ утвердило установление в Иннополисе экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем, сообщает пресс-служба правительства Татарстана. Соответствующее постановление размещено на сайте федерального правительства. Ранее Минэкономразвития РФ признало предложение правительства Татарстана об установлении в Иннополисе экспериментального правового режима соответствующим требованиям федерального законодательства. "В рамках экспериментального правового режима на территории Иннополиса будет создан новый вид транспортного сервиса с применением беспилотных авиационных систем и распределенной сети дронопортов, дополняющий существующую схему выполнения авиационных работ и доставки грузов", - говорится в сообщении. Вместе с этим станут возможными другие востребованные сервисы – выполнение аэрофотосъемочных работ и обследование трубопроводов, линий электропередачи и других инфраструктурных объектов. При этом будут применяться технологии работы с большими данными, технологии в области управления производством, технологии робототехники и сенсорики, а также технологии беспроводной связи в области защищенных телекоммуникаций. "В Иннополисе в 2018 году запустили поездки беспилотного такси с инженером на переднем пассажирском сиденье, а четыре года спустя был установлен экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотных автомобилей без инженера в салоне. Новый экспериментальный режим по эксплуатации беспилотных авиационных систем является закономерным продолжением работы Татарстана и Иннополиса в части развития беспилотных технологий", - отметил вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов. Ранее в Татарстане была создана правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Отмечалось, что она создается в целях развития производства беспилотных авиационных систем. Руководителем комиссии стал глава правительства Татарстана Алексей Песошин. В августе 2023 года Татарстан подал заявку на создание научно-производственного центра беспилотников.

https://ria.ru/20240216/tatarstan-1927850146.html

https://ria.ru/20240214/sotrudnichestvo-1927325572.html

иннополис (татарстан)

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иннополис (татарстан), роман шайхутдинов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)