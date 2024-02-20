https://ria.ru/20240220/rezhim-1928497965.html
Экспериментальный правовой режим по беспилотникам установили в Иннополисе
Экспериментальный правовой режим по беспилотникам установили в Иннополисе - РИА Новости, 20.02.2024
Экспериментальный правовой режим по беспилотникам установили в Иннополисе
Правительство РФ утвердило установление в Иннополисе экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:29
2024-02-20T15:29
2024-02-20T15:29
республика татарстан
иннополис (татарстан)
роман шайхутдинов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763287932_0:134:3068:1860_1920x0_80_0_0_5942d2bf6d0dc1acaf8313c5c41123c1.jpg
КАЗАНЬ, 20 фев – РИА Новости. Правительство РФ утвердило установление в Иннополисе экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем, сообщает пресс-служба правительства Татарстана. Соответствующее постановление размещено на сайте федерального правительства. Ранее Минэкономразвития РФ признало предложение правительства Татарстана об установлении в Иннополисе экспериментального правового режима соответствующим требованиям федерального законодательства. "В рамках экспериментального правового режима на территории Иннополиса будет создан новый вид транспортного сервиса с применением беспилотных авиационных систем и распределенной сети дронопортов, дополняющий существующую схему выполнения авиационных работ и доставки грузов", - говорится в сообщении. Вместе с этим станут возможными другие востребованные сервисы – выполнение аэрофотосъемочных работ и обследование трубопроводов, линий электропередачи и других инфраструктурных объектов. При этом будут применяться технологии работы с большими данными, технологии в области управления производством, технологии робототехники и сенсорики, а также технологии беспроводной связи в области защищенных телекоммуникаций. "В Иннополисе в 2018 году запустили поездки беспилотного такси с инженером на переднем пассажирском сиденье, а четыре года спустя был установлен экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотных автомобилей без инженера в салоне. Новый экспериментальный режим по эксплуатации беспилотных авиационных систем является закономерным продолжением работы Татарстана и Иннополиса в части развития беспилотных технологий", - отметил вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов. Ранее в Татарстане была создана правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Отмечалось, что она создается в целях развития производства беспилотных авиационных систем. Руководителем комиссии стал глава правительства Татарстана Алексей Песошин. В августе 2023 года Татарстан подал заявку на создание научно-производственного центра беспилотников.
https://ria.ru/20240216/tatarstan-1927850146.html
https://ria.ru/20240214/sotrudnichestvo-1927325572.html
иннополис (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763287932_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_0780bc4f38a1d60581f7ea13d271f96d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иннополис (татарстан), роман шайхутдинов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Республика Татарстан, Иннополис (Татарстан), Роман Шайхутдинов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
КАЗАНЬ, 20 фев – РИА Новости. Правительство РФ утвердило установление в Иннополисе экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем, сообщает пресс-служба правительства Татарстана.
Соответствующее постановление размещено на сайте федерального правительства. Ранее Минэкономразвития
РФ признало предложение правительства Татарстана об установлении в Иннополисе экспериментального правового режима соответствующим требованиям федерального законодательства.
ВРП Татарстана в 2023 году превысил четыре триллиона рублей
"В рамках экспериментального правового режима на территории Иннополиса будет создан новый вид транспортного сервиса с применением беспилотных авиационных систем и распределенной сети дронопортов, дополняющий существующую схему выполнения авиационных работ и доставки грузов", - говорится в сообщении.
Вместе с этим станут возможными другие востребованные сервисы – выполнение аэрофотосъемочных работ и обследование трубопроводов, линий электропередачи и других инфраструктурных объектов. При этом будут применяться технологии работы с большими данными, технологии в области управления производством, технологии робототехники и сенсорики, а также технологии беспроводной связи в области защищенных телекоммуникаций.
"В Иннополисе в 2018 году запустили поездки беспилотного такси с инженером на переднем пассажирском сиденье, а четыре года спустя был установлен экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотных автомобилей без инженера в салоне. Новый экспериментальный режим по эксплуатации беспилотных авиационных систем является закономерным продолжением работы Татарстана и Иннополиса в части развития беспилотных технологий", - отметил вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов
.
Ранее в Татарстане была создана правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Отмечалось, что она создается в целях развития производства беспилотных авиационных систем. Руководителем комиссии стал глава правительства Татарстана Алексей Песошин. В августе 2023 года Татарстан подал заявку на создание научно-производственного центра беспилотников.
Татарстан заинтересован в сотрудничестве с Ираном