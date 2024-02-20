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РЭЦ: программы господдержки помогают бизнесу выходить на внешние рынки - РИА Новости, 20.02.2024
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10:54 20.02.2024 (обновлено: 13:46 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/rets-1928399845.html
РЭЦ: программы господдержки помогают бизнесу выходить на внешние рынки
РЭЦ: программы господдержки помогают бизнесу выходить на внешние рынки - РИА Новости, 20.02.2024
РЭЦ: программы господдержки помогают бизнесу выходить на внешние рынки
Лучший эффект для развития российского экспорта обеспечивают комплексные проекты поддержки, такие как программа "Сделано в России", о том, как Российский... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:54
2024-02-20T13:46
экономика
россия
павел титов
российский экспортный центр (рэц)
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Лучший эффект для развития российского экспорта обеспечивают комплексные проекты поддержки, такие как программа "Сделано в России", о том, как Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) использует комплексный подход поддержки бизнеса при выходе на внешние рынки, рассказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель."Даже на рынках дружественных стран экспортерам бывает непросто, и задача РЭЦ - сопроводить предпринимателей на всем пути экспорта. Палитра наших инструментов охватывает как предприятия, которым нужно помочь разобраться в самых базовых вопросах экспорта, так и тех, кому уже на более поздних этапах требуются финансирование, страхование и компенсация затрат на логистику", - сказал Генкель на сессии "Дружба суверенитетов: механизмы справедливого международного партнерства" в ходе форума "Сильные идеи для нового времени" в Москве.Он отметил, что государственная поддержка особенно важна малым и средним предприятиям в регионах. В 2023 году РЭЦ собрал несколько десятков успешных региональных практик поддержки экспорта, чтобы масштабировать их по всей России.Вице-президент РЭЦ также подчеркнул, что центр работает над тем, чтобы сделать бренд "Сделано в России" более объемным. По его словам, ни одна компания, даже самая крупная, не может только своими силами покрыть все рынки. Поэтому РЭЦ делает упор на синергетическое продвижение различных экспортеров под единым национальным брендом.Как пример эффективных инструментов такого продвижения Генкель привел фестиваль-ярмарку "Сделано в России", которая прошла в канун Китайского Нового года в провинции Ляонин. В рамках ярмарки РЭЦ организовал для российских компаний площадку для розничных b2c-продаж и b2b-встреч с потенциальными китайскими партнерами.Важность поддержки несырьевого экспорта и имиджа России подчеркнул и президент "Деловой России" Павел Титов."У нас началась плотная и заметная работа по конвертации имиджа России как экспортера энергоресурсов в экспортера продуктов с добавленной стоимостью. Проект РЭЦ "Сделано в России" заиграл новыми красками. В этом году он стал особенно актуальным для b2c, потому что это самые непонятные рынки, особенно в Азии", - сказал Титов.
https://ria.ru/20240219/rets-1928213529.html
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экономика, россия, павел титов, российский экспортный центр (рэц), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Экономика, Россия, Павел Титов, Российский экспортный центр (РЭЦ), Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса

РЭЦ: программы господдержки помогают бизнесу выходить на внешние рынки

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Лучший эффект для развития российского экспорта обеспечивают комплексные проекты поддержки, такие как программа "Сделано в России", о том, как Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) использует комплексный подход поддержки бизнеса при выходе на внешние рынки, рассказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель.
"Даже на рынках дружественных стран экспортерам бывает непросто, и задача РЭЦ - сопроводить предпринимателей на всем пути экспорта. Палитра наших инструментов охватывает как предприятия, которым нужно помочь разобраться в самых базовых вопросах экспорта, так и тех, кому уже на более поздних этапах требуются финансирование, страхование и компенсация затрат на логистику", - сказал Генкель на сессии "Дружба суверенитетов: механизмы справедливого международного партнерства" в ходе форума "Сильные идеи для нового времени" в Москве.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
РЭЦ представил национальную экспозицию Made In Russia на выставке Gulfood
19 февраля, 12:46
Он отметил, что государственная поддержка особенно важна малым и средним предприятиям в регионах. В 2023 году РЭЦ собрал несколько десятков успешных региональных практик поддержки экспорта, чтобы масштабировать их по всей России.
Вице-президент РЭЦ также подчеркнул, что центр работает над тем, чтобы сделать бренд "Сделано в России" более объемным. По его словам, ни одна компания, даже самая крупная, не может только своими силами покрыть все рынки. Поэтому РЭЦ делает упор на синергетическое продвижение различных экспортеров под единым национальным брендом.
Как пример эффективных инструментов такого продвижения Генкель привел фестиваль-ярмарку "Сделано в России", которая прошла в канун Китайского Нового года в провинции Ляонин. В рамках ярмарки РЭЦ организовал для российских компаний площадку для розничных b2c-продаж и b2b-встреч с потенциальными китайскими партнерами.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
РЭЦ хочет запустить цифровой каталог госуслуг и мер поддержки в сфере ВЭД
19 февраля, 11:36
Важность поддержки несырьевого экспорта и имиджа России подчеркнул и президент "Деловой России" Павел Титов.
"У нас началась плотная и заметная работа по конвертации имиджа России как экспортера энергоресурсов в экспортера продуктов с добавленной стоимостью. Проект РЭЦ "Сделано в России" заиграл новыми красками. В этом году он стал особенно актуальным для b2c, потому что это самые непонятные рынки, особенно в Азии", - сказал Титов.
 
Твой бизнесЭкономикаРоссияПавел ТитовРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Твой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
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