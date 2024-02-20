https://ria.ru/20240220/rets-1928399845.html

РЭЦ: программы господдержки помогают бизнесу выходить на внешние рынки

РЭЦ: программы господдержки помогают бизнесу выходить на внешние рынки - РИА Новости, 20.02.2024

РЭЦ: программы господдержки помогают бизнесу выходить на внешние рынки

Лучший эффект для развития российского экспорта обеспечивают комплексные проекты поддержки, такие как программа "Сделано в России", о том, как Российский... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T10:54

2024-02-20T10:54

2024-02-20T13:46

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Лучший эффект для развития российского экспорта обеспечивают комплексные проекты поддержки, такие как программа "Сделано в России", о том, как Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) использует комплексный подход поддержки бизнеса при выходе на внешние рынки, рассказал вице-президент РЭЦ Роман Генкель."Даже на рынках дружественных стран экспортерам бывает непросто, и задача РЭЦ - сопроводить предпринимателей на всем пути экспорта. Палитра наших инструментов охватывает как предприятия, которым нужно помочь разобраться в самых базовых вопросах экспорта, так и тех, кому уже на более поздних этапах требуются финансирование, страхование и компенсация затрат на логистику", - сказал Генкель на сессии "Дружба суверенитетов: механизмы справедливого международного партнерства" в ходе форума "Сильные идеи для нового времени" в Москве.Он отметил, что государственная поддержка особенно важна малым и средним предприятиям в регионах. В 2023 году РЭЦ собрал несколько десятков успешных региональных практик поддержки экспорта, чтобы масштабировать их по всей России.Вице-президент РЭЦ также подчеркнул, что центр работает над тем, чтобы сделать бренд "Сделано в России" более объемным. По его словам, ни одна компания, даже самая крупная, не может только своими силами покрыть все рынки. Поэтому РЭЦ делает упор на синергетическое продвижение различных экспортеров под единым национальным брендом.Как пример эффективных инструментов такого продвижения Генкель привел фестиваль-ярмарку "Сделано в России", которая прошла в канун Китайского Нового года в провинции Ляонин. В рамках ярмарки РЭЦ организовал для российских компаний площадку для розничных b2c-продаж и b2b-встреч с потенциальными китайскими партнерами.Важность поддержки несырьевого экспорта и имиджа России подчеркнул и президент "Деловой России" Павел Титов."У нас началась плотная и заметная работа по конвертации имиджа России как экспортера энергоресурсов в экспортера продуктов с добавленной стоимостью. Проект РЭЦ "Сделано в России" заиграл новыми красками. В этом году он стал особенно актуальным для b2c, потому что это самые непонятные рынки, особенно в Азии", - сказал Титов.

https://ria.ru/20240219/rets-1928213529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, павел титов, российский экспортный центр (рэц), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса