https://ria.ru/20240220/rakova-1928567587.html

Суд огласит приговор Раковой и экс-ректору "Шанинки" Зуеву 5 марта

Суд огласит приговор Раковой и экс-ректору "Шанинки" Зуеву 5 марта - РИА Новости, 20.02.2024

Суд огласит приговор Раковой и экс-ректору "Шанинки" Зуеву 5 марта

Никулинский суд Москвы 5 марта огласит приговор для бывшего замминистра просвещения Марины Раковой и для бывшего ректора Московской высшей школы социальных и... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:26

2024-02-20T19:26

2024-02-20T19:35

происшествия

россия

марина ракова

сергей зуев

московская высшая школа социальных и экономических наук

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Никулинский суд Москвы 5 марта огласит приговор для бывшего замминистра просвещения Марины Раковой и для бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева, рассказали РИА Новости в суде."Оглашение приговора Раковой, Зуеву и другим назначено на 5 марта в 10.00 утра", - сказала собеседница агентства. Ранее в прениях сторон прокурор запросил в качестве наказания 8 лет колонии общего режима для Раковой, Зуеву просил назначить 6,5 лет лишения свободы.Гражданскому мужу Раковой Артуру Стеценко и юрисконсульту Шанинки Кристине Крючковой прокурор просил назначить 3 года лишения свободы, управляющему директору ПАО "Сбербанк" Евгению Заку и управляющему директору дивизиона "Цифровые платформы образования" ПАО "Сбербанк" Максиму Инкину по 3,5 года, а проректору Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Ивану Федотову - 5,5 лет лишения свободы.Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, организованной группой. По версии следствия, Ракова, являясь гендиректором Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), вместе с и.о. генерального директора фонда Инкиным с июня 2017 по ноябрь 2018 года обеспечили заключение между фондом и Стеценко фиктивных трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним. На основании этих документов Стеценко, который в действительности не работал, получил как зарплату и иные выплаты более 7,7 миллиона рублей.В дальнейшем, как полагает следствие, обеспечив в сентябре 2018 года заключение фиктивного трудового договора с ФИРО РАНХиГС, Ракова организовала хищение бюджетных средств более чем на 2,1 миллиона рублей, а заместитель гендиректора фонда Зак фиктивно трудоустроил в организацию своего знакомого, похитив таким образом более чем 2,8 миллиона рублей.Когда Ракова была замминистра просвещения, она с соучастниками с февраля 2018 по май 2019 года обеспечила фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения России на должности научных сотрудников в РАНХиГС, причинив академии ущерб более чем на 20 миллионов рублей, уточняется в сообщении.Кроме того, Ракова вместе с Инкиным, Заком, ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук Зуевым, исполнительным директором того же учебного учреждения Крючковой и неустановленными соучастниками в сентябре 2019 года обеспечили заключение фиктивных договоров между фондом и Шанинкой на выполнение работ и оказание услуг и путем махинаций похитили более чем 21 миллион рублей.

https://ria.ru/20240214/skarga-1927383104.html

https://ria.ru/20240131/vneshprombank-1924585920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, марина ракова, сергей зуев, московская высшая школа социальных и экономических наук