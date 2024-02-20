https://ria.ru/20240220/pytochnye-1928602915.html

В ДНР рассказали об украинских пыточных в Авдеевке

В ДНР рассказали об украинских пыточных в Авдеевке - РИА Новости, 20.02.2024

В ДНР рассказали об украинских пыточных в Авдеевке

Пыточные в Авдеевке, как и ранее в Мариуполе, использовались киевским режимом как инструмент для борьбы с непокорными, заявил депутат Народного совета ДНР... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T23:01

2024-02-20T23:01

2024-02-20T23:01

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

вооруженные силы украины

александр сырский

родион мирошник

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Пыточные в Авдеевке, как и ранее в Мариуполе, использовались киевским режимом как инструмент для борьбы с непокорными, заявил депутат Народного совета ДНР Дмитрий Плетень. Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. "Это ужасающие пытки, которые нацисты применяют как к военнослужащим, так и к обычному гражданскому населению, которых всего лишь подозревают в так называемом сепаратизме, которых подозревают в непоклонении нацизму, которых подозревают, либо уличают в том, что они хотят говорить на русском языке, на родном языке. Это инструмент для борьбы с непокорными", - говорит депутат. По его словам, тот факт, что подобные пыточные и места захоронения, по предварительным данным, обнаружены в Авдеевке не удивителен, поскольку властям республик уже приходилось разбираться с подобными фактами после освобождения Мариуполя. "Касаемо информации, что в Авдеевке находились тайные пыточные и захоронения, могу сказать, что не удивлен, террористический режим уже не единожды был уличён в подобных деяниях. Это и всем известная библиотека в городе Мариуполе, которая находилась в мариупольском аэропорту. И это не просто слова, этому есть подтверждение - выжившие люди, которые прошли этот ад. К сожалению, многие не смогли пережить эти пытки", - говорит он. Подобных пыточных и подобных мест захоронения скорее всего будет найдено еще немало, считает депутат, при этом он выразил уверенность, что все причастные к их созданию будут найдены и наказаны. "Уверен, что и даже после бегства в другие страны меч правосудия их все равно настигнет", - заявил он. В Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные и захоронения, Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что зафиксировано множество военных преступлений по отношению к гражданскому населению Авдеевки со стороны украинских вооруженных сил. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928491224.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

авдеевка

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в мире, авдеевка, вооруженные силы украины, александр сырский, родион мирошник