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В ДНР рассказали об украинских пыточных в Авдеевке - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:01 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/pytochnye-1928602915.html
В ДНР рассказали об украинских пыточных в Авдеевке
В ДНР рассказали об украинских пыточных в Авдеевке - РИА Новости, 20.02.2024
В ДНР рассказали об украинских пыточных в Авдеевке
Пыточные в Авдеевке, как и ранее в Мариуполе, использовались киевским режимом как инструмент для борьбы с непокорными, заявил депутат Народного совета ДНР... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T23:01
2024-02-20T23:01
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
вооруженные силы украины
александр сырский
родион мирошник
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Пыточные в Авдеевке, как и ранее в Мариуполе, использовались киевским режимом как инструмент для борьбы с непокорными, заявил депутат Народного совета ДНР Дмитрий Плетень. Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. "Это ужасающие пытки, которые нацисты применяют как к военнослужащим, так и к обычному гражданскому населению, которых всего лишь подозревают в так называемом сепаратизме, которых подозревают в непоклонении нацизму, которых подозревают, либо уличают в том, что они хотят говорить на русском языке, на родном языке. Это инструмент для борьбы с непокорными", - говорит депутат. По его словам, тот факт, что подобные пыточные и места захоронения, по предварительным данным, обнаружены в Авдеевке не удивителен, поскольку властям республик уже приходилось разбираться с подобными фактами после освобождения Мариуполя. "Касаемо информации, что в Авдеевке находились тайные пыточные и захоронения, могу сказать, что не удивлен, террористический режим уже не единожды был уличён в подобных деяниях. Это и всем известная библиотека в городе Мариуполе, которая находилась в мариупольском аэропорту. И это не просто слова, этому есть подтверждение - выжившие люди, которые прошли этот ад. К сожалению, многие не смогли пережить эти пытки", - говорит он. Подобных пыточных и подобных мест захоронения скорее всего будет найдено еще немало, считает депутат, при этом он выразил уверенность, что все причастные к их созданию будут найдены и наказаны. "Уверен, что и даже после бегства в другие страны меч правосудия их все равно настигнет", - заявил он. В Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные и захоронения, Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что зафиксировано множество военных преступлений по отношению к гражданскому населению Авдеевки со стороны украинских вооруженных сил. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928491224.html
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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в мире, авдеевка, вооруженные силы украины, александр сырский, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Родион Мирошник
В ДНР рассказали об украинских пыточных в Авдеевке

Депутат в ДНР назвал киевские пыточные в Авдеевке методом борьбы с непокорными

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРазрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео
Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Пыточные в Авдеевке, как и ранее в Мариуполе, использовались киевским режимом как инструмент для борьбы с непокорными, заявил депутат Народного совета ДНР Дмитрий Плетень.
Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Военнослужащие Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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Вчера, 15:11
"Это ужасающие пытки, которые нацисты применяют как к военнослужащим, так и к обычному гражданскому населению, которых всего лишь подозревают в так называемом сепаратизме, которых подозревают в непоклонении нацизму, которых подозревают, либо уличают в том, что они хотят говорить на русском языке, на родном языке. Это инструмент для борьбы с непокорными", - говорит депутат.
По его словам, тот факт, что подобные пыточные и места захоронения, по предварительным данным, обнаружены в Авдеевке не удивителен, поскольку властям республик уже приходилось разбираться с подобными фактами после освобождения Мариуполя.
"Касаемо информации, что в Авдеевке находились тайные пыточные и захоронения, могу сказать, что не удивлен, террористический режим уже не единожды был уличён в подобных деяниях. Это и всем известная библиотека в городе Мариуполе, которая находилась в мариупольском аэропорту. И это не просто слова, этому есть подтверждение - выжившие люди, которые прошли этот ад. К сожалению, многие не смогли пережить эти пытки", - говорит он.
Освобождение Авдеевки российскими войсками
© РИА Новости / Министерство обороны РФ

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

Поврежденная военная техника в Авдеевка

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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2 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

Жилые дома, пострадавшие в результате обстрелов в Авдеевке

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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3 из 12
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Бои за город шли с начала спецоперации.

Рейд отряда специального назначения Викинг в Авдеевке

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
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4 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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5 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
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7 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

Бойцы ВС РФ обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

Разминирование дорог и зданий в Авдеевке военнослужащими инженерных подразделений группировки войск Центр

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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9 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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10 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

Жилой дом, пострадавший в результате обстрелов в Авдеевке

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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11 из 12
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

Последствия обстрелов в Авдеевке

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
12 из 12

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки российскими военными.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
1 из 12

По данным Минобороны, вооруженные силы освободили площадь более 31 квадратного километра.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 12

Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 12

Бои за город шли с начала спецоперации.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 12

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, который регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 12

За сутки противник потерял в боях за населенный пункт более 1,5 тысячи военных.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 12

Украинские военные спешно покидали Авдеевку, бросая вооружения и оставляя военную технику.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Российские бойцы обнаружили трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Город продолжают зачищать от украинских подразделений.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
9 из 12

Российские войска также полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 12

На административных зданиях завода водрузили российские флаги.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
11 из 12

Центральная группировка войск продолжает наступательные действия, нацеленные на дальнейшее освобождение ДНР.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
12 из 12
Подобных пыточных и подобных мест захоронения скорее всего будет найдено еще немало, считает депутат, при этом он выразил уверенность, что все причастные к их созданию будут найдены и наказаны.
"Уверен, что и даже после бегства в другие страны меч правосудия их все равно настигнет", - заявил он.
В Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные и захоронения, Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что зафиксировано множество военных преступлений по отношению к гражданскому населению Авдеевки со стороны украинских вооруженных сил.
Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаВооруженные силы УкраиныАлександр СырскийРодион Мирошник
 
 
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