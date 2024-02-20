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Рогов заявил, что пыточные на Украине создавались при участии СБУ и ГУР - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:07 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/pytochnye-1928464675.html
Рогов заявил, что пыточные на Украине создавались при участии СБУ и ГУР
Рогов заявил, что пыточные на Украине создавались при участии СБУ и ГУР - РИА Новости, 20.02.2024
Рогов заявил, что пыточные на Украине создавались при участии СБУ и ГУР
Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил РИА Новости, что пыточные на Украине создавались при участии... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:07
2024-02-20T14:07
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
владимир рогов
служба безопасности украины
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гур минобороны украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил РИА Новости, что пыточные на Украине создавались при участии СБУ и ГУР. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что в Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные и захоронения, Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам. "Сеть пыточных была создана в регионах исторической Новороссии практически сразу же после государственного переворота в 2014 году. Они создавались при активном участии или попустительстве СБУ, ГУР и других карательных структур шайки нацистов", - сказал Рогов. По его словам, в этих пыточных замучили множество людей, выступающих против киевской власти. "Пыточные, как и тайные захоронения, это постоянная практика на постукраинском пространстве после госпереворота, а с 2022 года практика их применения еще больше легализовалась и увеличилась. Внесудебные расправы, преследования и убийства людей стали обычной практикой, за которую режим Зеленского не то что не наказывает, а, наоборот, всячески поощряет и даже награждает", - сказал Рогов.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Владимир Рогов, Служба безопасности Украины, Россия, ГУР Минобороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов заявил, что пыточные на Украине создавались при участии СБУ и ГУР

Рогов: СБУ и ГУР помогали создавать пыточные на Украине еще в 2014 году

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЖурналист в помещении бывшего колбасного завода, в котором при Украине была создана нелегальная тюрьма
Журналист в помещении бывшего колбасного завода, в котором при Украине была создана нелегальная тюрьма - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Журналист в помещении бывшего колбасного завода, в котором при Украине была создана нелегальная тюрьма. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил РИА Новости, что пыточные на Украине создавались при участии СБУ и ГУР.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что в Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные и захоронения, Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам.
"Сеть пыточных была создана в регионах исторической Новороссии практически сразу же после государственного переворота в 2014 году. Они создавались при активном участии или попустительстве СБУ, ГУР и других карательных структур шайки нацистов", - сказал Рогов. По его словам, в этих пыточных замучили множество людей, выступающих против киевской власти.
"Пыточные, как и тайные захоронения, это постоянная практика на постукраинском пространстве после госпереворота, а с 2022 года практика их применения еще больше легализовалась и увеличилась. Внесудебные расправы, преследования и убийства людей стали обычной практикой, за которую режим Зеленского не то что не наказывает, а, наоборот, всячески поощряет и даже награждает", - сказал Рогов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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18 января, 13:27
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВладимир РоговСлужба безопасности УкраиныРоссияГУР Минобороны УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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