Рогов заявил, что пыточные на Украине создавались при участии СБУ и ГУР
Рогов: СБУ и ГУР помогали создавать пыточные на Украине еще в 2014 году
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЖурналист в помещении бывшего колбасного завода, в котором при Украине была создана нелегальная тюрьма
Журналист в помещении бывшего колбасного завода, в котором при Украине была создана нелегальная тюрьма. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил РИА Новости, что пыточные на Украине создавались при участии СБУ и ГУР.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что в Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные и захоронения, Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам.
"Сеть пыточных была создана в регионах исторической Новороссии практически сразу же после государственного переворота в 2014 году. Они создавались при активном участии или попустительстве СБУ, ГУР и других карательных структур шайки нацистов", - сказал Рогов. По его словам, в этих пыточных замучили множество людей, выступающих против киевской власти.
"Пыточные, как и тайные захоронения, это постоянная практика на постукраинском пространстве после госпереворота, а с 2022 года практика их применения еще больше легализовалась и увеличилась. Внесудебные расправы, преследования и убийства людей стали обычной практикой, за которую режим Зеленского не то что не наказывает, а, наоборот, всячески поощряет и даже награждает", - сказал Рогов.