https://ria.ru/20240220/pytochnye-1928464675.html

Рогов заявил, что пыточные на Украине создавались при участии СБУ и ГУР

Рогов заявил, что пыточные на Украине создавались при участии СБУ и ГУР - РИА Новости, 20.02.2024

Рогов заявил, что пыточные на Украине создавались при участии СБУ и ГУР

Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил РИА Новости, что пыточные на Украине создавались при участии... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:07

2024-02-20T14:07

2024-02-20T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил РИА Новости, что пыточные на Украине создавались при участии СБУ и ГУР. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что в Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные и захоронения, Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам. "Сеть пыточных была создана в регионах исторической Новороссии практически сразу же после государственного переворота в 2014 году. Они создавались при активном участии или попустительстве СБУ, ГУР и других карательных структур шайки нацистов", - сказал Рогов. По его словам, в этих пыточных замучили множество людей, выступающих против киевской власти. "Пыточные, как и тайные захоронения, это постоянная практика на постукраинском пространстве после госпереворота, а с 2022 года практика их применения еще больше легализовалась и увеличилась. Внесудебные расправы, преследования и убийства людей стали обычной практикой, за которую режим Зеленского не то что не наказывает, а, наоборот, всячески поощряет и даже награждает", - сказал Рогов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, владимир рогов, служба безопасности украины, россия, гур минобороны украины, ситуация в днр и лнр