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Путин в шутку заявил, что Шувалов изменился после перехода на работу в ВЭБ - РИА Новости, 20.02.2024
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22:42 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/putin-1928601043.html
Путин в шутку заявил, что Шувалов изменился после перехода на работу в ВЭБ
Путин в шутку заявил, что Шувалов изменился после перехода на работу в ВЭБ - РИА Новости, 20.02.2024
Путин в шутку заявил, что Шувалов изменился после перехода на работу в ВЭБ
Президент России Владимир Путин пошутил, что Игорь Шувалов "сильно изменился" после перехода из правительства на работу в ВЭБ.РФ. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T22:42
2024-02-20T22:42
экономика
россия
игорь шувалов
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что Игорь Шувалов "сильно изменился" после перехода из правительства на работу в ВЭБ.РФ. Во вторник президент выступил на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Один из участников пленарной сессии рассказал о работе по восстановлению заброшенных усадеб и предложил запустить в стране соответствующую программу, предусмотрев для этого льготные кредиты. Президент спросил, какие конкретные объекты есть у него на примете и сколько стоит их восстановление. Тот назвал несколько усадеб и отметил, что общий объем финансирования проектов - около 200 миллионов рублей, он при этом полагается на свои средства, но не откажется и от господдержки. "Я почему спрашиваю так настойчиво: председатель ВЭБа, глава экспертного совета Агентства стратегических инициатив - рядом со мной Игорь Иванович Шувалов, рядышком. Двести миллионов для ВЭБа - что это такое? Тем более, что частично вы вкладываете свои собственные средства", - сказал Путин с улыбкой. После этого он намекнул сидящему рядом Шувалову: "такое благородное дело, Игорь Иванович". "Я все понял", - ответил глава ВЭБ. "Игорь Иванович с тех пор, как перестал работать в правительстве, а стал работать в банке, сильно изменился", - пошутил Путин. И попросил Шувалова прояснить слова о том, что он "все понял": "Чего понял? Будут деньги или не будут?". Как отметил председатель ВЭБ, его краткий ответ означал, что он выполнит поставленную президентом задачу. Путин со смехом поблагодарил. "Шутки шутками, конечно, мы услышали, что ВЭБ поддержит. Вы уже там между собой договоритесь, сколько вы как инициатор и будущий владелец этого объекта вложите, сколько ВЭБ поддержит", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240220/forum-1928574296.html
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экономика, россия, игорь шувалов, владимир путин
Экономика, Россия, Игорь Шувалов, Владимир Путин
Путин в шутку заявил, что Шувалов изменился после перехода на работу в ВЭБ

Путин в шутку заявил, что Шувалов сильно изменился после перехода в ВЭБ

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Игорь Шувалов
Владимир Путин и Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин и Игорь Шувалов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что Игорь Шувалов "сильно изменился" после перехода из правительства на работу в ВЭБ.РФ.
Во вторник президент выступил на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Один из участников пленарной сессии рассказал о работе по восстановлению заброшенных усадеб и предложил запустить в стране соответствующую программу, предусмотрев для этого льготные кредиты.
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Президент спросил, какие конкретные объекты есть у него на примете и сколько стоит их восстановление. Тот назвал несколько усадеб и отметил, что общий объем финансирования проектов - около 200 миллионов рублей, он при этом полагается на свои средства, но не откажется и от господдержки.
"Я почему спрашиваю так настойчиво: председатель ВЭБа, глава экспертного совета Агентства стратегических инициатив - рядом со мной Игорь Иванович Шувалов, рядышком. Двести миллионов для ВЭБа - что это такое? Тем более, что частично вы вкладываете свои собственные средства", - сказал Путин с улыбкой.
После этого он намекнул сидящему рядом Шувалову: "такое благородное дело, Игорь Иванович".
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"Я все понял", - ответил глава ВЭБ.
"Игорь Иванович с тех пор, как перестал работать в правительстве, а стал работать в банке, сильно изменился", - пошутил Путин.
И попросил Шувалова прояснить слова о том, что он "все понял": "Чего понял? Будут деньги или не будут?".
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Как отметил председатель ВЭБ, его краткий ответ означал, что он выполнит поставленную президентом задачу. Путин со смехом поблагодарил.
"Шутки шутками, конечно, мы услышали, что ВЭБ поддержит. Вы уже там между собой договоритесь, сколько вы как инициатор и будущий владелец этого объекта вложите, сколько ВЭБ поддержит", - добавил Путин.
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ЭкономикаРоссияИгорь ШуваловВладимир Путин
 
 
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