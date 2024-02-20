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Путин оценил проделанную работу по капремонту школ

Путин оценил проделанную работу по капремонту школ - РИА Новости, 20.02.2024

Путин оценил проделанную работу по капремонту школ

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил то, что было сделано в рамках реализации программы по капремонту школ. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T22:37

2024-02-20T22:37

2024-02-20T22:37

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил то, что было сделано в рамках реализации программы по капремонту школ. "То, что сделано до сих пор, безусловно, заслуживает очень хорошей, положительной оценки. Будем действовать и дальше. На ближайшие годы финансирование есть, как я уже сказал, там 181 миллиард предусмотрен. Обязательно посмотрим на более длительную перспективу, на следующую трёхлетку", - сказал Путин на совещании, посвящённом реализации программы. Он добавил, что новые школы и преобразившиеся вокруг них пространства впечатляют, пообещал подумать о продлении этой программы.

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россия, владимир путин, общество