Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил проделанную работу по капремонту школ - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/putin-1928600333.html
Путин оценил проделанную работу по капремонту школ
Путин оценил проделанную работу по капремонту школ - РИА Новости, 20.02.2024
Путин оценил проделанную работу по капремонту школ
Президент РФ Владимир Путин высоко оценил то, что было сделано в рамках реализации программы по капремонту школ. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T22:37
2024-02-20T22:37
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927740807_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_d81bd94c4ebdccd3b5d0711e6c5969c7.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил то, что было сделано в рамках реализации программы по капремонту школ. "То, что сделано до сих пор, безусловно, заслуживает очень хорошей, положительной оценки. Будем действовать и дальше. На ближайшие годы финансирование есть, как я уже сказал, там 181 миллиард предусмотрен. Обязательно посмотрим на более длительную перспективу, на следующую трёхлетку", - сказал Путин на совещании, посвящённом реализации программы. Он добавил, что новые школы и преобразившиеся вокруг них пространства впечатляют, пообещал подумать о продлении этой программы.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927740807_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_cc105177d8424a45a5d3acdbf0e4ccb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин оценил проделанную работу по капремонту школ

Путин: проделанная работа по капремонту школ заслуживает положительной оценки

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
© POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил то, что было сделано в рамках реализации программы по капремонту школ.
"То, что сделано до сих пор, безусловно, заслуживает очень хорошей, положительной оценки. Будем действовать и дальше. На ближайшие годы финансирование есть, как я уже сказал, там 181 миллиард предусмотрен. Обязательно посмотрим на более длительную перспективу, на следующую трёхлетку", - сказал Путин на совещании, посвящённом реализации программы.
Он добавил, что новые школы и преобразившиеся вокруг них пространства впечатляют, пообещал подумать о продлении этой программы.
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала