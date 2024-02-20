https://ria.ru/20240220/putin-1928595634.html

Путин прокомментировал идею по восстановлению исторических памятников

Путин прокомментировал идею по восстановлению исторических памятников - РИА Новости, 20.02.2024

Путин прокомментировал идею по восстановлению исторических памятников

Президент России Владимир Путин, комментируя идею льготных кредитов на восстановление исторических памятников для туризма, заявил, что можно посчитать... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T22:01

2024-02-20T22:01

2024-02-20T23:21

туризм

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя идею льготных кредитов на восстановление исторических памятников для туризма, заявил, что можно посчитать необходимые на это расходы и предложить решение. Во вторник президент выступил на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Один из участников пленарной сессии предложил подумать о восстановлении всех заброшенных усадеб в России для целей туризма, при этом задействовав механизмы льготного кредитования. "Конечно, это все возможно. Не такие уж огромные деньги, нужно посчитать и предложить решение", - отреагировал Путин. Президент при этом заметил, что "любой льготный кредит - это дополнительные бюджетные деньги", поскольку разница между льготной ставкой и ставкой банка кем-то должна покрываться. Но, по его мнению, интерес у туристов к таким историческим местам будет. "Имея в виду такой очевидный бум внутреннего туризма, это будет востребовано. И тогда эти льготные кредиты будут окупаться", - добавил президент. Он уверен, что и в регионах есть необходимые списки объектов культурного наследия для проведения такой работы. "На самом деле, ведь если действительно выстроить эту работу таким образом, как вы предлагаете, то есть после такого основательного анализа того, что есть в стране, в регионах - это большая работа, огромная работа. Но если начать эту работу и довести ее до какого-то уровня, в целом, не сложно сделать", - считает Путин.

https://ria.ru/20240220/putin-1928593817.html

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владимир путин, россия, экономика