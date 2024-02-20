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Путин прокомментировал идею по восстановлению исторических памятников - РИА Новости, 20.02.2024
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Туризм
 
22:01 20.02.2024 (обновлено: 23:21 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/putin-1928595634.html
Путин прокомментировал идею по восстановлению исторических памятников
Путин прокомментировал идею по восстановлению исторических памятников - РИА Новости, 20.02.2024
Путин прокомментировал идею по восстановлению исторических памятников
Президент России Владимир Путин, комментируя идею льготных кредитов на восстановление исторических памятников для туризма, заявил, что можно посчитать... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T22:01
2024-02-20T23:21
туризм
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя идею льготных кредитов на восстановление исторических памятников для туризма, заявил, что можно посчитать необходимые на это расходы и предложить решение. Во вторник президент выступил на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Один из участников пленарной сессии предложил подумать о восстановлении всех заброшенных усадеб в России для целей туризма, при этом задействовав механизмы льготного кредитования. "Конечно, это все возможно. Не такие уж огромные деньги, нужно посчитать и предложить решение", - отреагировал Путин. Президент при этом заметил, что "любой льготный кредит - это дополнительные бюджетные деньги", поскольку разница между льготной ставкой и ставкой банка кем-то должна покрываться. Но, по его мнению, интерес у туристов к таким историческим местам будет. "Имея в виду такой очевидный бум внутреннего туризма, это будет востребовано. И тогда эти льготные кредиты будут окупаться", - добавил президент. Он уверен, что и в регионах есть необходимые списки объектов культурного наследия для проведения такой работы. "На самом деле, ведь если действительно выстроить эту работу таким образом, как вы предлагаете, то есть после такого основательного анализа того, что есть в стране, в регионах - это большая работа, огромная работа. Но если начать эту работу и довести ее до какого-то уровня, в целом, не сложно сделать", - считает Путин.
https://ria.ru/20240220/putin-1928593817.html
https://ria.ru/20240125/putin-1923466836.html
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владимир путин, россия, экономика
Туризм, Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин прокомментировал идею по восстановлению исторических памятников

Путин: можно предложить решение по восстановлению исторических памятников

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя идею льготных кредитов на восстановление исторических памятников для туризма, заявил, что можно посчитать необходимые на это расходы и предложить решение.
Во вторник президент выступил на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Один из участников пленарной сессии предложил подумать о восстановлении всех заброшенных усадеб в России для целей туризма, при этом задействовав механизмы льготного кредитования.
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Путин поддержал идею по восстановлению заброшенных усадеб в России
Вчера, 21:52
"Конечно, это все возможно. Не такие уж огромные деньги, нужно посчитать и предложить решение", - отреагировал Путин.
Президент при этом заметил, что "любой льготный кредит - это дополнительные бюджетные деньги", поскольку разница между льготной ставкой и ставкой банка кем-то должна покрываться. Но, по его мнению, интерес у туристов к таким историческим местам будет.
"Имея в виду такой очевидный бум внутреннего туризма, это будет востребовано. И тогда эти льготные кредиты будут окупаться", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград. 25 января 2024 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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Он уверен, что и в регионах есть необходимые списки объектов культурного наследия для проведения такой работы.
"На самом деле, ведь если действительно выстроить эту работу таким образом, как вы предлагаете, то есть после такого основательного анализа того, что есть в стране, в регионах - это большая работа, огромная работа. Но если начать эту работу и довести ее до какого-то уровня, в целом, не сложно сделать", - считает Путин.
 
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