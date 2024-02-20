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Путин поддержал идею по восстановлению заброшенных усадеб в России - РИА Новости, 20.02.2024
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Туризм
 
21:52 20.02.2024 (обновлено: 23:21 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/putin-1928593817.html
Путин поддержал идею по восстановлению заброшенных усадеб в России
Путин поддержал идею по восстановлению заброшенных усадеб в России - РИА Новости, 20.02.2024
Путин поддержал идею по восстановлению заброшенных усадеб в России
Предложение о восстановлении заброшенных усадеб в России хоть и затратное, но хорошее, даст толчок для развития внутреннего туризма, считает президент России... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:52
2024-02-20T23:21
владимир путин
россия
общество
туризм
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Предложение о восстановлении заброшенных усадеб в России хоть и затратное, но хорошее, даст толчок для развития внутреннего туризма, считает президент России Владимир Путин. Во вторник президент принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Один из участников пленарной сессии предложил подумать о восстановлении всех заброшенных усадеб в России для целей туризма, при этом задействовав льготные кредиты. "Это очень хорошее предложение. Оно, конечно, затратное, это понятно. Но оно даст еще дополнительный толчок для внутреннего туризма точно", - сказал Путин в ответ. По его словам, это будет интересно, познавательно и полезно, поможет любителям активного отдыха "погружаться в историю своей собственной страны". Он обещал проработать эту идею. "Не уверен, что нужно отвлекать от других хорошо работающих проектов, можно поискать деньги, источники поискать. Но это будет работать только в той системе, которая вами предложена: программа должна быть, льготное какое-то кредитование в каком-то объеме и система сопровождения. И тогда действительно это заработает", - добавил президент.
https://ria.ru/20240220/putin-1928595634.html
https://ria.ru/20240125/putin-1923466836.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество, Туризм
Путин поддержал идею по восстановлению заброшенных усадеб в России

Путин: идея восстановления заброшенных усадеб в России затратная, но хорошая

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в форуме "Сильные идеи для нового времени"
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме "Сильные идеи для нового времени"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Предложение о восстановлении заброшенных усадеб в России хоть и затратное, но хорошее, даст толчок для развития внутреннего туризма, считает президент России Владимир Путин.
Во вторник президент принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".
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Вчера, 22:01
Один из участников пленарной сессии предложил подумать о восстановлении всех заброшенных усадеб в России для целей туризма, при этом задействовав льготные кредиты.
"Это очень хорошее предложение. Оно, конечно, затратное, это понятно. Но оно даст еще дополнительный толчок для внутреннего туризма точно", - сказал Путин в ответ.
Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград. 25 января 2024 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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По его словам, это будет интересно, познавательно и полезно, поможет любителям активного отдыха "погружаться в историю своей собственной страны". Он обещал проработать эту идею.
"Не уверен, что нужно отвлекать от других хорошо работающих проектов, можно поискать деньги, источники поискать. Но это будет работать только в той системе, которая вами предложена: программа должна быть, льготное какое-то кредитование в каком-то объеме и система сопровождения. И тогда действительно это заработает", - добавил президент.
 
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