https://ria.ru/20240220/putin-1928593817.html

Путин поддержал идею по восстановлению заброшенных усадеб в России

Путин поддержал идею по восстановлению заброшенных усадеб в России - РИА Новости, 20.02.2024

Путин поддержал идею по восстановлению заброшенных усадеб в России

Предложение о восстановлении заброшенных усадеб в России хоть и затратное, но хорошее, даст толчок для развития внутреннего туризма, считает президент России... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:52

2024-02-20T21:52

2024-02-20T23:21

владимир путин

россия

общество

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928577398_0:13:2569:1458_1920x0_80_0_0_b9074b3f554b4c7398c50d9f9da44465.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Предложение о восстановлении заброшенных усадеб в России хоть и затратное, но хорошее, даст толчок для развития внутреннего туризма, считает президент России Владимир Путин. Во вторник президент принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Один из участников пленарной сессии предложил подумать о восстановлении всех заброшенных усадеб в России для целей туризма, при этом задействовав льготные кредиты. "Это очень хорошее предложение. Оно, конечно, затратное, это понятно. Но оно даст еще дополнительный толчок для внутреннего туризма точно", - сказал Путин в ответ. По его словам, это будет интересно, познавательно и полезно, поможет любителям активного отдыха "погружаться в историю своей собственной страны". Он обещал проработать эту идею. "Не уверен, что нужно отвлекать от других хорошо работающих проектов, можно поискать деньги, источники поискать. Но это будет работать только в той системе, которая вами предложена: программа должна быть, льготное какое-то кредитование в каком-то объеме и система сопровождения. И тогда действительно это заработает", - добавил президент.

https://ria.ru/20240220/putin-1928595634.html

https://ria.ru/20240125/putin-1923466836.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, общество