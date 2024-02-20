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Путин поручил Минэнерго изучить вопрос о субсидиях для зарядных станций - РИА Новости, 20.02.2024
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21:45 20.02.2024 (обновлено: 23:17 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/putin-1928592430.html
Путин поручил Минэнерго изучить вопрос о субсидиях для зарядных станций
Путин поручил Минэнерго изучить вопрос о субсидиях для зарядных станций - РИА Новости, 20.02.2024
Путин поручил Минэнерго изучить вопрос о субсидиях для зарядных станций
Минэнерго РФ и прокуратура должны изучить вопрос распространения субсидии на установку быстрых зарядных станций для электромобилей и на медленные зарядные... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:45
2024-02-20T23:17
россия
владимир путин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
агентство стратегических инициатив (аси)
общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минэнерго РФ и прокуратура должны изучить вопрос распространения субсидии на установку быстрых зарядных станций для электромобилей и на медленные зарядные станции, заявил президент РФ Владимир Путин. Во время пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени" Путину предложили распространить субсидию и на медленные зарядные станции, поскольку они значительно дешевле быстрых, а значит, их получится быстрее внедрять. "Здесь два ведомства, которые должны заняться изучением этой проблемы - Минэнерго и прокуратура. Потому что кому-то может быть выгодно, чтобы были только дорогостоящие станции подзарядки. Мы этим займемся, обещаю", - ответил Путин.
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россия, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), агентство стратегических инициатив (аси), общество
Россия, Владимир Путин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Агентство стратегических инициатив (АСИ), Общество
Путин поручил Минэнерго изучить вопрос о субсидиях для зарядных станций

Путин поручил Минэнерго РФ изучить вопрос о субсидиях для зарядных станций

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в форуме "Сильные идеи для нового времени"
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме "Сильные идеи для нового времени"
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минэнерго РФ и прокуратура должны изучить вопрос распространения субсидии на установку быстрых зарядных станций для электромобилей и на медленные зарядные станции, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во время пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени" Путину предложили распространить субсидию и на медленные зарядные станции, поскольку они значительно дешевле быстрых, а значит, их получится быстрее внедрять.
"Здесь два ведомства, которые должны заняться изучением этой проблемы - Минэнерго и прокуратура. Потому что кому-то может быть выгодно, чтобы были только дорогостоящие станции подзарядки. Мы этим займемся, обещаю", - ответил Путин.
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