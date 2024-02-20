https://ria.ru/20240220/putin-1928592430.html

Путин поручил Минэнерго изучить вопрос о субсидиях для зарядных станций

Путин поручил Минэнерго изучить вопрос о субсидиях для зарядных станций - РИА Новости, 20.02.2024

Путин поручил Минэнерго изучить вопрос о субсидиях для зарядных станций

Минэнерго РФ и прокуратура должны изучить вопрос распространения субсидии на установку быстрых зарядных станций для электромобилей и на медленные зарядные... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:45

2024-02-20T21:45

2024-02-20T23:17

россия

владимир путин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

агентство стратегических инициатив (аси)

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минэнерго РФ и прокуратура должны изучить вопрос распространения субсидии на установку быстрых зарядных станций для электромобилей и на медленные зарядные станции, заявил президент РФ Владимир Путин. Во время пленарной сессии форума АСИ "Сильные идеи для нового времени" Путину предложили распространить субсидию и на медленные зарядные станции, поскольку они значительно дешевле быстрых, а значит, их получится быстрее внедрять. "Здесь два ведомства, которые должны заняться изучением этой проблемы - Минэнерго и прокуратура. Потому что кому-то может быть выгодно, чтобы были только дорогостоящие станции подзарядки. Мы этим займемся, обещаю", - ответил Путин.

https://ria.ru/20240218/energetika-1928058108.html

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россия, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), агентство стратегических инициатив (аси), общество